BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass er trotz des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Gespräch bleiben will. Auf die Journalistenfrage, ob er eigentlich künftig nicht mehr mit dem Kriegstreiber Putin sprechen wolle, antwortete der SPD-Politiker am Freitag in seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin: "Ich werde selbstverständlich auch mal wieder mit ihm reden können. Aber da ist nichts terminiert."

Auf die Frage, inwiefern der Erfolg seiner Kanzlerschaft vom Erfolg der Ukraine abhänge, erwiderte Scholz: "Als Mensch, als Bürger, als Deutscher, als Europäer wünsche ich mir, dass die Ukraine Erfolg hat. Und das muss ich gar nicht erst mit meinem Amt verbinden. Das ist ein Anliegen, das wir alle haben sollten." Man könne nicht hinnehmen und sich auch nicht damit abfinden, "dass in so grausamer und brutaler Weise das Völkerrecht mit Füßen getreten wird", ergänzte der Kanzler.

Die Frage, ob er das Gefühl habe, dass man noch mehr tun müsse, um der Ukraine zu helfen, beantwortete Scholz mit den Worten: "Wir haben ja sehr viel gemacht. Und das, was wir tun, ist auch sehr relevant." Der Kanzler nannte unter anderem die Luftverteidigung, die Artillerie, die Ausbildung und die Schaffung von Reparaturstrukturen für die gelieferten Waffen. Auch der Ausbau von Kapazitäten zur Munitionsproduktion gehört dazu. "Und wir sind jetzt unverändert und auch immer weiter dabei, dafür zu sorgen, dass die Ukraine so lange durchhalten kann, wie das erforderlich ist", sagte er./bk/DP/ngu