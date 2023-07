DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ministerium sieht moderate Konjunkturerholung im Jahresverlauf

Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet mit einer gedämpften Wirtschaftserholung in diesem Jahr. "Insgesamt sprechen die rückläufigen Preise auf den globalen Energiemärkten, die weiter nachlassende Inflationsdynamik, die höheren Lohnabschlüsse und die erwartete weltwirtschaftliche Belebung für eine moderate konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht. Die wirtschaftliche Lage im Frühsommer sei "nach wie vor von einer hohen Unsicherheit und uneinheitlichen Datenlage geprägt".

Scholz: Deutschland hat beim Modernisierungskurs an Tempo zugelegt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht seine Regierung deutliche Fortschritte machen in ihrem Vorhaben, Deutschland auf Modernisierungskurs zu bringen und gegen den Klimawandel anzugehen. Scholz verwies in seiner jährlichen Sommer-Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse auf den beschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien, den Ausbau der Strom- und Wasserstoffnetze und der Ladeinfrastruktur für E-Autos. Scholz verwies zudem auf milliardenschwere Investitionen in Deutschland, wie etwa in die Halbleiterproduktion.

Scholz: Sind beim Haushalt wieder auf richtiger Umlaufbahn

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Rückkehr zur regulären Einhaltung der Schuldenbremse im Haushalt 2024 als richtigen "Schritt" der Regierung gelobt, den viele nicht erwartet hätten. "Wir sind bei dem Haushalt wieder auf der richtigen Umlaufbahn, und das finde ich ein gutes Zeichen", sagte Scholz bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Die Regierung habe es "wirklich hingekriegt", nach vielen Jahren notgedrungener Abweichung von der Schuldenregel des Grundgesetzes "wieder zu diesem Normalprinzip" zurückzukehren.

Scholz: "Großer Einklang" zwischen Unternehmensplänen und China-Strategie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet, dass deutsche Unternehmen zunehmend Investitionen in andere asiatische Länder als China tätigen und sieht bereits eine große Übereinstimmung der Unternehmenspläne mit der neuen China-Strategie der Bundesregierung. "Die Unternehmen in Deutschland handeln ja längst im Einklang mit dem, was wir jetzt auch hier geschrieben haben", sagte Scholz bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin.

Peking: Deutsche China-Strategie wird "Spaltungen auf der Welt" verschärfen

Die Führung in Peking hat die neue China-Strategie der Bundesregierung in scharfen Worten verurteilt. Diese werde "nur das Gegenteil des Beabsichtigten bewirken" und "menschengemachte Risiken schaffen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, in Peking. "Das Gezeter über den sogenannten Wettbewerb der Systeme, Interessen und Werte widerspricht dem Trend der Zeit und wird die Spaltungen auf der Welt nur verschärfen."

Lindner: Müssen EU-Finanzrahmen durch Umschichtungen decken

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor Beratungen in Brüssel grundlegende Veränderungen am mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union (EU) als unrealistisch bezeichnet und gewarnt, größere Beiträge seien angesichts der angespannten Finanzlage der Mitgliedsstaaten nicht zu erwarten. "Aus deutscher Sicht ist es erforderlich, dass wir die bestehenden Mittel nutzen, dass es zu Umschichtungen kommt, größere Beiträge der Mitgliedsstaaten sind angesichts der auch angespannten Finanzlage, die wir jeweils zu Hause haben, nicht zu erwarten", sagte Lindner vor Beginn eines Treffens der EU-Finanzminister.

AfD steigt in "Politbarometer" auf 20 Prozent

Die AfD hat im ZDF-"Politbarometer" einen neuen Höchstwert erreicht. Laut der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen verbesserte sich die Rechtsaußenpartei um 1 Punkt auf 20 Prozent. Auf dem ersten Platz liegt weiterhin die CDU/CSU, die sich jedoch um 1 Punkt auf 27 Prozent verschlechterte. Auch die SPD büßt 1 Punkt ein und kommt auf 17 Prozent. Knapp dahinter folgen die Grünen mit unverändert 16 Prozent. Die FDP verbessert sich von 6 auf 7 Prozent. Die Linke verliert 1 Punkt und würde mit 4 Prozent unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen.

BdB: Vorschläge zu Krisenmanagement und Einlagensicherung gehen am Ziel vorbei

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat die Vorschläge der EU-Kommission zur Überarbeitung des europäischen Rahmens für das Krisenmanagement von Banken und die Einlagensicherung kritisiert. "Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht", sagte Hilmar Zettler, Geschäftsbereichsleiter Bankenaufsicht und Einlagensicherung des Bankenverbandes. Dort sehe man zwar grundsätzlich die Notwendigkeit, dass der Rahmen für das Krisenmanagement von Banken modernisiert werden müsse. "Allerdings ist der Plan der Kommission, das Abwicklungsregime auch auf mittlere und kleinere Banken auszuweiten, der falsche Weg."

Wirtschaftsweise gegen Subventionswettlauf mit den USA

Die Wirtschaftsweisen warnen Europa vor einem Subventionswettlauf mit den USA, teilen aber Befürchtungen hinsichtlich der europäischen Auswirkungen des milliardenschweren amerikanischen Maßnahmenpakets zur Inflationsbekämpfung (IRA) nur eingeschränkt. Insgesamt hätten die US-Subventionen "nur geringe" gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in der Europäischen Union (EU). Dies teilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) der Bundesregierung in einem Positionspapier mit.

Indien startet Rakete Richtung Mond

Vier Jahre nach dem letzten erfolglosen Versuch einer Mondlandung hat Indien wieder eine Rakete auf den Weg zu dem Erdtrabanten gebracht. Die unbemannte Rakete "Chandrayaan-3" hob vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan in der Nähe der südindischen Metropole Chennai ab. Begleitet wurde der live übertragene Start vom Klatschen und Jubeln tausender Menschen.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Mai Defizit 0,3 Mrd EUR (Vj Defizit 30,3 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte Mai +2,9%, Importe -0,1% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz Mai saisonbereinigt Defizit 0,9 Mrd EUR (Apr: Defizit 8,0 Mrd EUR)

