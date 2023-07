Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4529/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/106 geht es um einen ruhigen Wochenausklang mit dem Finaltag im Aktienturnier-Viertelfinale, das momentan alle Pokal-Aspiranten draussen sieht und alle Immos weiter. News gibt es zu AT&S, Palfinger, Porr, und Research zu Andritz, OMV, und zur Fondsstatistik. Unser Showpraktikant Laurenz hat mit Martin Wenzl von der Wiener Börse u.a. darüber gesprochen, ob man zB die OMV fragen kann, ob sie Teile des Aktienpakets an der nicht notierten Wiener Börse verkauft und wie teuer ...

