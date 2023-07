Abnehmspritze Wegovy demnächst auch in Deutschland erhältlich

Werbung







Nach erfolgreichen Jahren in Amerika plant Novo Nordisk auch ihre Abnehmspritze in Deutschland anzubieten.



Der dänische Pharmazeutik Produzent Novo Nordisk solle ab Ende diesen Monats die bekannten Wegovy-Spritzen auch in Deutschland anbieten. Seit 2022 ist diese Spritze zum Abnehmen auch in der EU zugelassen. Vor allem prominente Persönlichkeiten verhalfen bei der enormen Nachfrage auf dem amerikanischen Markt. Diese behaupteten, dass die Spritze bei ihrer Gewichtsabnahme geholfen hat. Die erhöhte Nachfrage verhalf auch der Aktie allein im einen Jahr einen Wertzuwachs von ca. 30% zu verzeichnen. Die Einführung in dem deutschen Markt solle jedoch die momentanen Lieferengpässe in Amerika nicht verschlechtern. Mitte Juni gab Novo Nordisk zudem bekannt, ca. zwei Milliarden Euro in die Erweiterung der Produktionsanlagen in Dänemark zu investieren.









