DJ Umweltbundesamt: Weniger erneuerbare Stromerzeugung im ersten Halbjahr

BERLIN (Dow Jones)--Im ersten Halbjahr 2023 wurde trotz des Zubaus an Wind- und Solaranlagen weniger erneuerbarer Strom erzeugt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurde von Januar bis Ende Juni mit knapp 136 Terawattstunden (TWh) etwa 1 Prozent weniger Strom aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen erzeugt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres (knapp 138 TWh). Gleichzeitig stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch im ersten Halbjahr auf 52 Prozent von 49 Prozent im Vorjahresvergleich. Dieser Anstieg kam nur zustande, weil insgesamt deutlich weniger Strom nachgefragt wurde.

"Etwas ungünstigere Witterung als im Vorjahreszeitraum sorgte sowohl bei der Photovoltaik (PV) als auch bei der Windstromproduktion für leichte Rückgänge, welche auch durch die neu hinzugebauten Anlagen nicht vollständig kompensiert werden konnten", erklärte das Umweltbundesamt.

Die Behörde wertete es aber als "Erfolg", dass aktuell mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland durch Sonne, Wind und Co. gedeckt werden könne. Die Zahlen machten aber auch deutlich, dass insbesondere vor dem Hintergrund der erforderlichen Elektrifizierung der Wärmeversorgung und des Verkehrs der Ausbau der erneuerbaren Energien noch mehr Fahrt aufnehmen müsse.

"Der derzeitige Anlagenzuwachs ist nicht ausreichend, auch wenn der starke Zubau an neuen PV-Anlagen in den letzten Wochen zunehmend zum Tragen kam", mahnte das Umweltbundesamt. In den Monaten Mai und Juni seien jeweils deutliche Spitzenwerte bei der PV-Stromproduktion registriert worden. Mit knapp 10 TWh Strom aus Photovoltaikanlagen wurde im Juni etwa ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs gedeckt. Über das gesamte erste Halbjahr trug allerdings weiterhin die Windstromerzeugung mit 51 Prozent den weitaus größten Anteil zur erneuerbaren Stromerzeugung bei.

Die Photovoltaik folgt mit 23 Prozent, die Biomasseverstromung trug etwa 18 Prozent bei und die Stromerzeugung aus Wasserkraftanlagen sorgte für 8 Prozent des erneuerbaren Stroms.

Mehr Erneuerbare bei Wärmeerzeugung

Im Bereich Wärmeerzeugung ist laut Umweltbundesamt im ersten Halbjahr die aus erneuerbaren Quellen bereitgestellte Wärme um 5 Prozent gestiegen. Nach ersten Analysen sei insbesondere der Einsatz fester Biomasse (Holz) in Haushalten und die durch Wärmepumpen nutzbar gemachte Umweltwärme gestiegen.

Trotz des starken Wachstums trügen Wärmepumpen bisher jedoch nur etwa 12 Prozent zur gesamten erneuerbaren Wärme bei, zwei Drittel würden noch immer durch die Nutzung von Holz bereitgestellt. Erneuerbare Wärme wird demnach darüber hinaus aus flüssiger und gasförmiger Biomasse bereitgestellt (10 Prozent) sowie aus biogenem Abfall (6 Prozent) und Solarthermieanlagen (4 Prozent).

Im Verkehr wurden im ersten Halbjahr gut 20 TWh aus erneuerbaren Quellen eingesetzt. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 3 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Von der im Verkehr eingesetzten erneuerbaren Energiemenge stammen der Behörde zufolge etwa 83 Prozent aus Biokraftstoffen (16,8 TWh) und 17 Prozent aus erneuerbarem Strom (3,6 TWh).

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2023 08:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.