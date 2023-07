Russische Hacker haben eine der größten Seiten im Netz für Fanfiction mit einer DDOS-Attacke angegriffen. Die Gründe dafür sind fragwürdig. Die Hackergruppe Anonymous Sudan hat eine 30-stündige DDOS-Attacke auf die Fanfiction-Website Archives of Our Own (AO3) gestartet, was zu einer vorübergehenden Auszeit der Seite geführt hat.AnzeigeAnzeige AO3, eine gemeinnützige Plattform, die von Freiwilligen betrieben wird, konnte nach rund 30 Stunden wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...