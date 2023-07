Ölpreis nimmt wichtige Hürde

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Ölpreis legte in der abgelaufenen Woche deutlich zu. Katalysator waren unter anderem Lieferunterbrechungen in Libyen und Nigeria. In der Vorwoche kündigte Russland zudem Förderkürzungen an und Saudi Arabien hat die Förderkürzung um eine Million Barrel pro Tag um einen Monat verlängert. Gleichzeitig schürten die jüngsten US-Inflationsdaten Spekulationen auf eine Zinspause und die Hoffnung auf eine sanfte konjunkturelle Landung. Dies könnte einen Nachfrageanstieg zur Folge haben und beflügelt den Preis.

Das Bild über die weitere globale Wirtschaftsentwicklung ist jedoch noch nicht eindeutig. In der laufenden Woche wurden schwache Wirtschaftsdaten aus China veröffentlicht. Sollte dort ein Konjunkturprogramm verabschiedet werden, könnte dies den Ölpreis zusätzlich stimulieren. Nachrichten, die jedoch auf eine schwache Konjunkturentwicklung in Nordamerika, Europa oder China hindeuten, könnten den Ölpreis belasten.

Chart: Brent Crude Oil Future



Widerstandsmarken: 82,80/87,40/88,90 USD

Unterstützungsmarken: 71,20/78,00/80,00 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil bildete in der zweiten Hälfte 2022 einen Abwärtstrend und drehte zum Jahreswechsel 2022/23 in einen Seitwärtstrend zwischen 71,20 und 88,90 US-Dollar. Anfang Mai schrumpfte die Range auf 71,20 und 78,00 US-Dollar. Anfang dieser Woche gelang der Ausbruch aus der Range nach oben. In der Folge hat der Ölpreis auch den seit Ende August 2022 gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Die nächte Hürde liegt bei 82,80 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 87,40/88,90 US-Dollar. Korrekturen bis 78,00 US-Dollar dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Kippt die Notierung für ein Barrel Brent Crude unter 78,00 US-Dollar droht eine Konsolidierung bis zur Untergrenze des kurzfristigen Seitwärtstrends 71,20 US-Dollar.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2022 - 14.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2017 - 14.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HC2DY4 15,34 64,291396 64,291396 4,7 Open End Brent Crude Oil Future HC7UG5 7,93 72,583438 72,583438 9,1 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023; 11:50 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HC1RHJ 10,84 93,510684 93,510684 6,7 Open End Brent Crude Oil Future HC2315 7,54 89,802928 89,802928 9,7 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023; 11:50 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag ICE Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS * 72,58 1,00% p.a. Open End NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYT * 68,13 1,00% p.a. Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.07.2023 11:50 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier .

