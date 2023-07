DJ Manor wird ab der neuen Saison Official Partner des FC Basel 1893.

Manor AG / Schlagwort(e): Partnerschaft Manor wird ab der neuen Saison Official Partner des FC Basel 1893. 2023-07-14 / 15:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Basel, 14. Juli 2023 - Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz und der FC Basel 1893 haben einen Vertrag über zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft wird Manor Werbeflächen im Stadion einnehmen. Darüber hinaus beinhaltet das Rechtepaket u.a. Hospitality-Leistungen und vielseitige digitale Aktivierungsmassnahmen. Manor und der FC Basel 1893 sind zwei Marken mit langer Tradition. Chris Kauffmann, Chief Executive Officer der FC Basel 1893 AG, freut sich über die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags: «Der FC Basel 1893 freut sich sehr, Manor als neuen Rotblau-Partner in der FCB-Familie begrüssen zu dürfen. Mit der langjährigen Verbundenheit zur Stadt Basel und dem lokalen Hauptsitz, haben wir mit der Manor AG eine Partnerin gefunden, die genau versteht, wo die Wurzeln unseres Traditionsvereins liegen.» Fussballbegeisterte Kund*innen mit Treuekarte und Mitarbeitende von Manor profitieren ebenso: sei es dank Tickets live vor Ort oder verbunden mit dem Einkaufserlebnis im Manor Warenhaus an der Greifengasse in Basel, beispielsweise an einer Autogrammstunde mit Spieler*innen der ersten Mannschaft. Jennifer Frame, Brand Director von Manor unterstreicht: «Wir freuen uns, mit dem FCB in die neue Saison zu starten. Manor ist in allen Landesteilen vertreten, dabei mit Basel und seiner Bevölkerung bereits über viele Jahrzehnte lang verbunden - mit unserem Warenhaus an der Greifengasse (ehemals Rheinbrücke), unserem Hauptsitz und auch unserem vielfältigen lokalen Engagement. Wir teilen Tradition, Identifikation und Herzblut als wichtige Werte.» Bildlegende: Manor und der FC Basel 1893 haben eine Partnerschaft über zwei Saisons unterschrieben. V.l.n.r.: Jennifer Frame, Brand Director von Manor und Chris Kauffmann, CEO der FC Basel 1893 AG (Bild: FC Basel) PDF Attachement Hier geht's zur online zur Medienmitteilung Bildmaterial: Hier geht's zum Download Über Manor Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Manor verfolgt eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften, Onlineshop und Omnichannel Services) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund 7900 Mitarbeitende und bildet über 200 Lernende aus. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des Manor Programms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet. www.manor.ch Medienkontakt Manor AG Corporate Communications =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

