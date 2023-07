MONTAG, DEN 17. JULI Heute, am 17. Juli, stehen wichtige Unternehmenspräsentationen an. Nordea, TomTom und Richemont legen ihre Quartals- und Halbjahreszahlen vor, während Würth die Halbjahreszahlen veröffentlicht. In China werden das BIP für Q2/23 sowie die Industrieproduktions- und Einzelhandelsumsatzzahlen für Juni bekannt gegeben. Italien präsentiert endgültige Verbraucherpreise für Juni und die USA veröffentlichen den Empire State Index für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...