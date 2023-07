Die Szene im Spiel "Baldurs Gate 3", in der ein Bär Geschlechtsverkehr mit einem Menschen hat, hat definitiv für Aufsehen gesorgt. Das spiegelt sich in den Verkaufszahlen auf Steam wider. Es sind die seltsamen Momente, die den Unterschied ausmachen - so könnte man die jüngsten Ereignisse um das Videospiel "Baldurs Gate 3" zusammenfassen. Nach einem Livestream, in dem die Entwickler des Spiels das Fantasy-RPG näher vorgestellt haben, hat das Spiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...