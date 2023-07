DJ Eli Lilly kauft Versanis für bis zu 1,93 Mrd US-Dollar

Von Ben Glickman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will Versanis Bio für bis zu 1,93 Milliarden US-Dollar übernehmen. Wie Eli Lilly am Freitag mitteilte, setzt sich der endgültige Kaufpreis aus einer Vorabzahlung und zusätzlichen Zahlungen bei Erreichen bestimmter Meilensteine zusammensetzen. Versanis entwickelt Behandlungen für kardiometabolische Krankheiten. Der Hauptkandidat, Bimagreumab, befindet sich in einer Phase-2b-Studie, in der seine Wirkung auf die Verringerung der Fettmasse bei übergewichtigen und fettleibigen Erwachsenen getestet wird. Nach Angaben des Unternehmens könnte die Behandlung zu besseren Behandlungsergebnissen bei Menschen führen, die mit Fettleibigkeit und den damit verbundenen Komplikationen leben.

