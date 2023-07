DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Starke Banken-Zahlen geben Rückenwind

NEW YORK (Dow Jones)--Ermutigende Nachrichten von der gerade anlaufenden Bilanzsaison verhelfen den US-Börsen am Freitag zu weiteren Kursgewinnen, die aber zunächst kleiner ausfallen als in den vergangenen Tagen. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Startglocke um 0,5 Prozent. Der S&P-500 gewinnt 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite ebenfalls 0,3 Prozent. Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage, befeuert von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, ist Durchatmen angesagt. Die Blicke richten sich verstärkt auf die Ertragslage der Unternehmen. Mit den Quartalsausweisen dreier Großbanken - JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup - erlebt die Berichtssaison einen ersten Höhepunkt. Richtig Fahrt aufnehmen wird sie in der kommenden Woche.

Bei den Konjunkturdaten des Tages sanken die Importpreise im Juni etwas stärker als erwartet, sie fügen sich damit nahtlos in das Bild einer nachlassenden Inflation ein. Kurz nach der Startglocke wird noch der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht.

JPM und Wells Fargo beeindrucken mit Gewinnwachstum

Die nach Marktwert größte US-Bank JP Morgan hat den Gewinn im zweiten Quartal überraschend deutlich gesteigert, was der Aktie zu einem Plus von 1,1 Prozent verhilft. Auch das Gewinnwachstum von Wells Fargo beeindruckt; die Aktie rückt um 3,6 Prozent vor. Die Citigroup (-0,2%) verzeichnete dagegen einen deutlichen Gewinnrückgang, schnitt dabei aber besser ab als angenommen.

Beim Vermögensverwalter Blackrock war der operative Gewinn im Quartal rückläufig. Die Aktie sinkt um 0,7 Prozent. Der Krankenversicherer und Gesundheitsdienstleister Unitedhealth Group hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und daraufhin die Jahresziele erhöht, was die Aktie um 3,5 Prozent nach oben treibt.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch die UBS verhilft der Microsoft-Aktie zu einem Plus von 1,6 Prozent. Roivant Sciences steigen um 1,4 Prozent. Der schweizerische Pharmakonzern Roche verhandele über den Kauf eines in der Entwicklung befindlichen Medikaments des Biotechunternehmens, berichtet das Wall Street Journal.

Dollar-Talfahrt gestoppt

Der Dollar erholt sich zwar leicht von seinen starken Rückgängen der vergangenen Handelstage, der Dollarindex liegt aber trotz eines Plus von 0,2 Prozent immer noch unter der Schlüsselmarke von 100. Für etwas Unterstützung sorgt, dass sich der US-Notenbanker Christopher Waller für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen hat.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen der meisten Laufzeiten leicht, nachdem sie allerdings an den Tagen davor mit den nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen kräftig gefallen waren.

Der Ölpreis gibt nach, liegt auf Wochensicht aber im Plus. Nach dem Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne trauen Marktteilnehmer dem Ölpreis einen weiteren Anstieg zu. Die US-Inflationsdaten in dieser Woche hätten Konjunktur- und Nachfragesorgen gelindert, heißt es. Aktuell bremse aber die Erholung des Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.558,58 +0,5% 163,44 +4,3% S&P-500 4.521,55 +0,3% 11,51 +17,8% Nasdaq-Comp. 14.184,55 +0,3% 45,98 +35,5% Nasdaq-100 15.632,12 +0,4% 60,14 +42,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,68 +3,8 4,65 26,3 5 Jahre 3,98 +2,6 3,96 -1,6 7 Jahre 3,89 +2,6 3,86 -8,2 10 Jahre 3,78 +1,1 3,77 -10,3 30 Jahre 3,90 -0,6 3,90 -7,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:49 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1232 +0,1% 1,1210 1,1190 +4,9% EUR/JPY 155,90 +0,6% 154,99 154,62 +11,1% EUR/CHF 0,9671 +0,3% 0,9635 0,9620 -2,3% EUR/GBP 0,8567 +0,2% 0,8558 0,8540 -3,2% USD/JPY 138,81 +0,6% 138,26 138,17 +5,9% GBP/USD 1,3112 -0,2% 1,3098 1,3104 +8,4% USD/CNH (Offshore) 7,1483 -0,0% 7,1337 7,1522 +3,2% Bitcoin BTC/USD 31.138,83 -0,4% 31.332,23 30.572,47 +87,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,38 76,89 -0,7% -0,51 -3,8% Brent/ICE 81,00 81,36 -0,4% -0,36 -2,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,80 26,61 +0,7% +0,19 -66,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,44 1.961,68 -0,2% -4,24 +7,3% Silber (Spot) 24,90 24,88 +0,1% +0,02 +3,9% Platin (Spot) 975,45 976,73 -0,1% -1,28 -8,7% Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,1% -0,01 +2,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

