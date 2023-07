DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

VW steigert Absatz im Juni dank Europa - China bremst

Der Volkswagen-Konzern hat im Juni dank starker Absatzzuwächse in Europa mehr Autos verkauft. Gebremst wurde der Wolfsburger DAX-Konzern allerdings auf dem weltweit wichtigsten Automarkt: In China sackten die Verkäufe spürbar ab. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 5,7 Prozent auf 847.600 Einheiten. Für die ersten sechs Monate berichtete der Konzern ein Absatzplus von 12,8 Prozent auf 4,37 Millionen Fahrzeuge. Auf dem wichtigen chinesischen Markt sanken die Verkäufe im Juni um 14,5 Prozent auf 291.400 Fahrzeuge.

Porsche-Manager Weckbach wird neuer VW-Chefstratege - Cariad mit neuem CFO

Porsche-Manager Stefan Weckbach, Baureihenleiter des Taycan, Cayenne und Mission X, wird künftig die Strategie des Volkswagen Konzerns verantworten. Er tritt per September die Nachfolge von Gernot Döllner an, der zum gleichen Zeitpunkt die Führung bei Audi als CEO übernimmt. Als Leiter Konzernstrategie verantworte Weckbach auch die Konzernstrategie Produkt und das Generalsekretariat der Volkswagen AG. Weckbach berichte an VW-Chef Oliver Blume.

Porsche steigert Halbjahresabsatz um 15 Prozent

Porsche hat in den ersten sechs Monaten 167.354 Fahrzeuge verkauft. Das seien 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit schwächte sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas ab. Für die ersten drei Monate hatte Porsche im April 18 Prozent mehr Absatz gemeldet. Vor allem in Deutschland und Europa war in der ersten Jahreshälfte die Nachfrage stark - mit Wachstumsraten von 24 und 23 Prozent. In China verkaufte Porsche 8 Prozent mehr Autos, in Nordamerika 12 Prozent.

Daimler Truck erhöht Prognose für 2023

Daimler Truck erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Der Nutzfahrzeughersteller begründet den Schritt mit einem starken ersten Quartal 2023 und einem starken Absatz im zweiten Quartal. Die Prognose für die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts 2023 wird nun in einer Bandbreite von 8,5 bis 10 Prozent (bisher 7,5 bis 9 Prozent) gesehen.

Daimler Truck sieht viele Wachstumschancen - Prognose 2025 bekräftigt

Daimler Truck sieht zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten in den kommenden Jahren, die sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität weiter verbessern sollten. "Wir sind auf Kurs, um unsere Ambitionen für 2025 zu erreichen", sagte CEO Martin Daum. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die für das Industriegeschäft angestrebte bereinigte Umsatzrendite von mehr als 10 Prozent bis 2025 unter günstigen Marktbedigungen zu erreichen. "Und wir sind bereit, Daimler Truck bis 2030 auf die nächste Stufe zu heben - mit dem Ziel, eine bereinigte Umsatzrendite von mehr als 12 Prozent für das Industriegeschäft unter günstigen Bedingungen zu erreichen", ergänzte der Manager.

Mercedes-Benz kann E-Auto-Absatz im 2. Quartal mehr als verdoppeln

Mercedes-Benz hat auch im zweiten Quartal eine stark steigende Nachfrage nach batterieelektrischen Pkw verzeichnet. 56.300 BEVs mit einem Stern wurden in den Monaten April bis Juni verkauft. Das waren 123 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mehr als jeder zehnte neue Mercedes-Pkw ist damit elektrisch unterwegs. Die Verkäufe des elektrifizierten Smart gingen allerdings um fast ein Fünftel zurück. Insgesamt stieg der Absatz von Mercedes-Benz Cars um 6 Prozent auf 515.700 Einheiten.

Renault und Geely gründen Joint Venture für Antriebsstrangtechnologie

Die beiden Automobilhersteller Renault und Geely bringen ein paritätisches Joint Venture für Antriebsstrangtechnologie an den Start. Wie der französische Konzern am Dienstag mitteilte, soll das Gemeinschaftsunternehmen eine jährliche Produktionskapazität von bis zu fünf Millionen Verbrennungs-, Hybrid- und Plug-in-Hybridmotoren sowie -Getrieben erreichen. Das Joint Venture werde mehrere Marken weltweit beliefern, darunter Volvo Cars, Proton, Nissan und Mitsubishi Motors.

ANALYSE/Große Autohersteller in Milliarden-SPAC-Deal für Batteriemetalle

Die größten Automobilhersteller der Welt dringen tiefer in die Lieferkette für Metalle für den Antrieb ihrer Elektroautos vor. Ein 1-Milliarden-US-Dollar-Deal, der in den kommenden Wochen besiegelt werden soll, unterstreicht die Dringlichkeit ihrer Bemühungen und die Risiken, die sie eingehen, um dorthin zu gelangen. VW und Opel-Hersteller Stellantis gehen Verpflichtungen von jeweils 100 Millionen Dollar in einer komplizierten Transaktion ein. Durch diese soll ein börsennotiertes Bergbauunternehmen entstehen, das Nickel und Kupfer in zwei brasilianischen Minen produziert, die mit Wasserkraft betrieben werden.

ANALYSE/Rivians Kursrally ergibt keinen Sinn - nur zur Geldbeschaffung

Rivian hat sich einen Moment Zeit erkauft. Es muss den Strohhalm nunmehr wirklich ergreifen. Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers sind in nur acht Handelstagen um erstaunliche 84 Prozent nach oben geschossen und erreichten das zuletzt im Dezember verzeichnete Niveau. Wenn sie nunmehr erneut zulegen, wird es eine rekordverdächtige Serie aufeinanderfolgender Gewinne bei einer Aktie geben, die eher für Verluststrähnen bekannt ist.

ANALYSE/Chinesisches Autoimperium will USA erobern

Der chinesische Automobil-Tycoon Eric Li lässt immer mehr Leute in seine mehr als 30 Milliarden US-Dollar teure Privatgarage. Sie ist voll von alten Marken, neuen Technologien und potenziellen Interessenkonflikten. Li Shufu wird er in China genannt und Beobachter bringen ihn vor allem mit zwei Marken in Verbindung: Geely und Volvo. Die erste ist der Name seiner privaten Holdinggesellschaft und eines börsennotierten chinesischen Automobilherstellers, den er Ende der 1990er Jahre gründete. Das zweite Unternehmen, das Li 2010 von Ford kaufte, katapultierte ihn auf die Weltbühne und ist sein wertvollstes Einzelvermögen.

Autoabsatz in China erholt sich im Juni weiter

Die Erholung der Autoverkäufe in China hat im Juni dank staatlicher Kaufanreize weiter Fahrt aufgenommen. Der Absatz von Personenkraftwagen auf dem größten Automarkt der Welt stieg im Juni den fünften Monat in Folge und kletterte gegenüber dem Vormonat um 8,7 Prozent auf 1,89 Millionen Fahrzeuge, wie der Verband Passenger Car Association am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verkäufe aber um 2,6 Prozent, da sich der Markt noch nicht vollständig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt hat.

