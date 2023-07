An der Finanzmarktbörse gilt das Prinzip: "Was nicht klettern kann, neigt dazu zu fallen". In diesem Zusammenhang könnte man die Palantir-Aktie als unsichere Wette betrachten. Trotzdem zeigte sich der Kursverlauf am Donnerstag leicht positiv und erreichte mit einem Höhepunkt bei 17,26 US-Dollar ein frisches Jahreshoch. Allerdings stellt die Gewinnspanne im Vergleich zum vorherigen Jahreshoch vom 07. Juni bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...