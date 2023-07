Lieber Aktiensegler, hast du dich schon mal gefragt, was der häufigste Fehler beim Investieren in Aktien ist. Und vor allem: Warum Investoren genau diesen Fehltritt so häufig begehen und wie man ihn vermeiden kann? Falls nicht, lass dir sagen: Fehlerquellen und die entsprechenden Lektionen daraus können ein hervorragender Weg sein, um zu einem besseren Investor zu werden. Direkt zurück zum Thema: Der häufigste Fehler beim Investieren in Aktien ist … (Trommelwirbel) das zu häufige Kaufen und Verkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...