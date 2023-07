Aufbruch in neue Höhen?: Wochenrückblick KW 28-2023 - Aussicht auf lockerere Geldpolitik treiben die Märk

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche konnten sich Investoren hinsichtlich der Geldpolitik etwas entspannen. Denn die Abschwächung der US-Inflationsgefahr ließ die Anleger Hoffnung schöpfen.

die jüngsten US-Statistiken sind für Investoren definitiv interessant. Die Inflationsrate ("CPI') liegt aktuell bei 4,8 %, und damit unter den erwarteten 5 % (ohne Lebensmittel und Energie). Diese Zahlen reichen den Investoren aus, um die Bedenken hinsichtlich einer geldpolitischen Straffung deutlich zu reduzieren.

Obwohl rund 90 % der Investoren auf eine Zinserhöhung im Juli wetten, gehen nur noch etwa 13 % davon aus, dass die Fed im September die Zinsen erneut anheben wird. Es scheint so, als würde ein Kurswechsel anstehen, den auch die Produzentenpreise ("Kern-PPI') unterstützen, da sie mit 2,4 % ebenfalls niedriger ausfielen als die erwarteten 2,6 %.

Die Märkte freuen sich bereits und konnten schon zulegen. Andere westliche Länder befinden sich hingegen aber noch in etwas ungewisseren Fahrwassern, was die Inflationsentwicklung betrifft.

Auch Rohstoffe wieder gefragt!

Sogar die Metallmärkte profitieren allmählich von einem versöhnlicheren Umfeld. Der schwächere US-Dollar und der Rückgang der Metallbestände unterstützen vor allem Kupfer, Aluminium und Zink. Besonders bemerkenswert ist die Verlangsamung der Kupferproduktion in Chile, die wir bereits in unserem letzten Wochenrückblick erwähnt haben.

Auch die Entwicklungen an den Edelmetallmärkten sind bemerkenswert. Gold hat seinen Konsolidierungsbereich zwischen 1900,- und 1930,- USD je Unze nach oben durchbrochen und ging schlussendlich mit rund 1955,- USD pro Unze aus dem Freitagshandel. Den Vogel aber schoss vergangene Woche der Silberpreis ab, der rund 8 % zulegte!

Fazit:

Ein Blick auf die Kursentwicklung der Anleihen zeigt uns, dass die Unsicherheit hier größer geworden ist. Die Rendite der 2-jährigen US-Anleihe fiel auf ihre Oktober-Werte zurück, während die 10-jährigen unter die März-Höchststände fielen. Dies drückt den Dollar nach unten und treibt die Rohstoffe und Aktienindizes nach oben.

Aber auch die kommende Woche verspricht wieder spannend zu werden. Auf der wirtschaftlichen Seite stehen Montagmorgen vor allem die Schätzungen zum chinesischen Wachstum im zweiten Quartal auf der Agenda, auf die dann am Dienstag die US-Einzelhandelsumsätze für Juni folgen. Die Kombination aus starken Quartalsergebnissen und der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik könnte den Aufwärtstrend an den Aktien- und Rohstoffmärkten weiter befeuern.

Was sonst noch für steigende Aktien- und Rohstoffpreise spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Wenn's läuft, dann läuft's...

