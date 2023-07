FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach der insgesamt starken Vorwoche mit schwächerem Freitag zeichnen sich im Dax am Montag weitere Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent im Minus auf 16 051 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax von seiner Korrektur vom Jahreshoch bei 16 427 Punkten seit Mitte Juni 3,2 Prozent wieder gutmacht. Auch an der Wall Street verließen die meisten Indizes vor dem Wochenende die Kräfte. Der marktbreite S&P 500 drehte auf dem höchsten Niveau seit April 2022 ab, der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiebörse auf dem Stand vom Januar des Vorjahres. Die Credit Suisse erklärte die Konsolidierung mit einer leichten Erholung der US-Anleiherenditen.

USA: - DOW MIT KLEINEM PLUS - Am Ende einer starken Börsenwoche ist den US-Börsen etwas die Puste ausgegangen. Während der Dow Jones Industrial am Freitag noch eine kleine Schippe drauflegen konnte, verzeichneten Tech-Werte im Schnitt leichte Verluste. Zuletzt hatte der überraschend starke Rückgang der Inflation in den USA für gute Laune gesorgt. Nun weckten robuste Konjunkturdaten die Befürchtung, dass die US-Notenbank eventuell doch etwas energischer als bislang gedacht gegen die hohe Teuerung vorgehen muss. Die Stimmung der Verbraucher hatte sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,33 Prozent auf 34 509,03 Punkte zu. Damit ergibt sich ein Wochengewinn von 2,29 Prozent.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Start in die neue Woche etwas nachgegeben. Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Jahresquartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent. Damit fiel das Wachstum zwar etwas stärker aus als zum Jahresauftakt. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab um 1,1 Prozent nach. In Tokio ruhte der Handel feiertagsbedingt.



DAX 16105,07 -0,22

XDAX 16075,37 -0,52

EuroSTOXX 50 4400,11 0,19

Stoxx50 3963,46 0,10



DJIA 34509,03 0,33

S&P 500 4505,42 -0,10

NASDAQ 100 15565,60 -0,04°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,85 0,04%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1228 -0,01

USD/Yen 138,5545 -0,12

Euro/Yen 155,5695 -0,21°



ROHÖL:





Brent 79,14 -0,73 USD WTI 74,71 -0,71 USD°

