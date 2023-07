DJ Aktienhandel in Hongkong wegen Taifun abgesagt

Von Yifan Wang

HONGKONG (Dow Jones)--Die Börse in Hongkong hat den Handel am Montag wegen eines Taifunalarms in der Stadt ausgesetzt. Die Komplettabsage erfolgte, nachdem die Börse nach dem Taifunsignal der Stärke 8 des Hongkonger Observatoriums zunächst nur den Morgenhandel eingestellt hatte.

