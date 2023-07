The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV), das sich zum Ziel gesetzt hat, den Shareholder Value von NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") wiederherzustellen, indem es eine vorgeschlagene Partnerschaft mit einem hoch angesehenen, weltweit tätigen Unternehmen für Spezialapotheken und Gesundheitslösungen eingeht, weist heute entschieden alle Anschuldigungen zurück, die in einer Pressemitteilung der derzeitigen Nymox-Führung erhoben wurden.

Chris Riley, eines der Gründungsmitglieder von CRNSV, sagt: "Die falschen Behauptungen in der von Nymox verbreiteten Pressemitteilung stellen nicht nur eine falsche Darstellung der Tatsachen dar, sondern zeigen auch Handlungen, die den Interessen der Aktionäre zuwiderlaufen. Unsere Position und unsere Mission sind darauf ausgerichtet, alle Aktionäre durch kommerzielle Partnerschaften zu unterstützen, die den Wert der Investition in Nymox erhöhen, indem sie den Erfolg eines Medikaments sicherstellen, das die Prostatagesundheit von Millionen von Männern weltweit beeinflusst".

Als Reaktion auf die böswilligen, verleumderischen und falschen Behauptungen, die in der Pressemitteilung aufgestellt wurden, stellt CRNSV die Probleme mit diesen Tatsachenbehauptungen klar:

Wenn der Vorschlag allen leidgeprüften Nymox-Aktionären, ob groß oder klein, korrekt und genau präsentiert wird, werden sie wahrscheinlich Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstands, der Führung und der vorgeschlagenen Partnerschaft mit einem äußerst glaubwürdigen, globalen Spezialapotheken- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen als Partner unterstützen. Diese vorgeschlagene Partnerschaft hätte Nymox vor einem weiteren Niedergang bewahrt und hat immer noch das Potenzial, das Unternehmen zu sanieren.

Für die Abberufung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern waren 51 der Stimmen erforderlich, was eine gesetzliche Voraussetzung ist. Die Abberufung von Herrn Lanham und Herrn Cutler aus dem Vorstand wurde angefochten, um den Aktionären, die die 51 ausmachen, eine Bestätigung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, TPS Thayer, vorzulegen, um die Richtigkeit und Integrität der behaupteten 51%igen Unterstützung zu beweisen. Bislang wurde dies noch nicht getan.

Die Erörterung der vorgeschlagenen Transaktion durch den Vorstand konnte nicht als "gründlich" bezeichnet werden, da nur ein Vorstandsmitglied über das Geschäft informiert war und unserer Meinung nach nicht die richtigen Details erfuhr, wie die jüngste Mitteilung über die Schuldenstruktur beweist, die nicht den tatsächlichen Bedingungen entspricht, die eine regresslose Betriebskapitalfinanzierung vorsehen. Der potenzielle Partner hat angeboten, das Geschäft dem Vorstand und den Hauptaktionären vorzustellen, um sicherzustellen, dass seine Absichten und Vorteile oder die vorgeschlagene Partnerschaft korrekt dargestellt werden, ein Angebot, das von den Vorstandsmitgliedern bisher abgelehnt wurde. Der Ausschuss fordert den Verwaltungsrat auf, sich in naher Zukunft mit dem Partner zu treffen, um ein positives weiteres Vorgehen zu erörtern.

Die von der Gesellschaft vorgelegten Angaben zur Ausgabe von Stammaktien sind völlig falsch. Der an der vorgeschlagenen Beziehung beteiligte Partner beobachtete eine hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern und Führungskräften von Nymox. In Anbetracht der Tatsache, dass sie 12,5 Mio. USD an Non-Recourse-Mitteln bereitstellten, wollten sie ein stabiles, motiviertes und rationales Führungsteam und einen Vorstand, mit dem sie zusammenarbeiten und Erfolg haben konnten.

Lanham, der derzeit eine Million Aktien besitzt, sollte weitere zwei Millionen Aktien erhalten. Jedoch wurden ihm von Dr. Paul Averback (dem derzeitigen CEO von Nymox) 300.000 Aktien pro Jahr für neun Jahre versprochen. Nur in zwei der neun Jahre wurden Aktien ausgegeben.

Riley sollte 3 Millionen Aktien erhalten.

Damit würden Lanham und Riley zwischen 2-3 des Eigenkapitals erhalten. Dies ist der Standard für Führungskräfte, die in diesen Unternehmen in der Frühphase niedrigere als die marktüblichen Gehälter erhalten, und schafft langfristige Stabilität, während das Führungsteam motiviert wird, wichtige Meilensteine und Ziele bei der Kommerzialisierung des Unternehmens zu erreichen. Dies wiederum belohnt auch die leidgeprüften Aktionäre mit höheren Aktienkursen und Dividendenausschüttungen, sobald die Einnahmen erzielt werden.

Seit Jahren und bis heute gibt Dr. Averback monatlich 250.000 Aktien an sich selbst aus (1 des Eigenkapitals des Unternehmens pro Quartal oder 4 jährlich als Anti-Verwässerungsmaßnahme sowie ein Jahresgehalt von 660.000 USD über viele Jahre). Alle Details sind in den SEC-Dokumenten veröffentlicht und wurden in den Chatrooms mit vielen Kommentaren zur Unternehmensführung, die die kleinen und großen Aktionäre verprellt haben, erwähnt.



Partner, die andere Unternehmen mit erheblichem Kapital ohne Rückgriffsrecht und Dienstleistungen in Millionenhöhe unterstützen, die bei erfolgreicher Markteinführung zurückerstattet werden, verlangen in der Regel einen Sitz im Vorstand, der allerdings verhandelbar ist. Vorstandsmitglied Robinson investierte einen kleineren Betrag, erhielt Aktien und einen Sitz im Vorstand

Eine gute Corporate Governance beginnt mit einer professionellen Zusammensetzung des Vorstands, der seine treuhänderischen Pflichten erfüllt und den Aktionären Respekt entgegenbringt.

Dr. Averback hat bei den Treffen mit dem Partner und in der jüngsten Pressemitteilung gezeigt, dass er den Unterschied zwischen Schulden und Betriebskapital nicht kennt. Die vorgeschlagene Partnerschaft umfasste 12,5 Millionen Dollar an regresslosen Mitteln. Es würde als zusätzliches eingezahltes Kapital verbucht, da es von der FDA nach dem gescheiterten Antrag auf Marktzulassung in den USA zurückerstattet wurde.

Vorstandsmitglied Robinson schloss ein Geschäft für Schulden ab, die zu einem Zinssatz von 10 für ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. USD in die Bilanz von Nymox aufgenommen wurden. Es ist nicht klar, ob die Schulden ein kontinuierlicher Finanzierungsmechanismus für das Unternehmen sein werden, da Dr. Averback durch die Schuldentransaktionen zunächst nicht verwässert wird. Zu Robinsons Schuldenfazilität wurde kein SEC-Bericht oder eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Werden Robinson Aktien angeboten, da das Unternehmen die Schulden oder Zinsen nicht zurückzahlen kann, da es für das nächste Jahr keine Einnahmen erwartet? Zieht Vorstandsmitglied Robinson seine kurzfristigen, hochverzinslichen Kreditlinien einer regresslosen Betriebskapitalinvestition vor, die nicht nur das Unternehmen für zwei Jahre bei der derzeitigen Burn Rate finanzieren wird, sondern auch mit Service und Fachwissen einhergeht, das eingesetzt wird, um Marktzulassungen und erfolgreiche Markteinführungen für Nymox sicherzustellen?

Dr. Averback hat in den letzten drei Jahren weder an einer Vorstandssitzung noch an der jährlichen Aktionärsversammlung teilgenommen, obwohl er von der Geschäftsleitung bei zahlreichen Gelegenheiten dazu ermutigt und aufgefordert wurde.

Leider ist die derzeitige Führung von Nymox nicht in der Lage, dieses Geschäft zu verstehen, und hat die Fakten ständig falsch dargestellt, wie die falschen Darstellungen von Dr. Averback in der jüngsten Pressemitteilung zeigen.



In dem Vorschlag ist nirgends vermerkt, dass 18 Millionen Aktien an Lanham und Riley ausgegeben werden sollten. Dies ist eine ungeheuerliche Falschaussage und zeigt, wie weit die Person, die diese Behauptung aufstellt, von der wirtschaftlichen Realität entfernt ist.

Der potenzielle Geschäftspartner erklärte sich bereit, 500.000 Aktien zu einem Preis von 2 USD zu kaufen, um zu versuchen, die Notierung der Nymox-Aktien an der NASDAQ aufrecht zu erhalten. Der potenzielle Partner handelte in gutem Glauben und als Gefallen für Nymox und brachte zum Ausdruck, dass er nicht die Absicht hatte, Aktien zu besitzen oder die Kontrolle zu übernehmen. Dr. Averback war nicht bewusst, dass eigene Aktien über dem Marktwert verkauft werden können.

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Schlüsselfrage lautet, welche Bedeutung diese diffamierenden und verleumderischen Falschdarstellungen in Bezug auf Nymox, die in der jüngsten Pressemitteilung enthalten sind, für die Aussichten von Nymox haben, durch ein sehr attraktives Wertsteigerungsangebot für die Aktionäre verbessert zu werden. Dies gilt nicht nur für die Finanzierung, sondern auch für die Gewinnung des dringend benötigten Fachwissens, um ein Gesundheitsunternehmen und eine Therapie in Europa auf den Markt zu bringen, nachdem der Antrag bei der FDA gescheitert ist.

Über The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV wurde von ehemaligen Führungskräften der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") mit dem Ziel gegründet, den Shareholder Value von NYMOX (dem Unternehmen) wiederherzustellen. Mit der Verpflichtung, den starken Rückgang und die Volatilität des Aktienkurses nach der katastrophalen NASDAQ-Delisting-Entscheidung zu überwinden, hat CRNSV Widerlegungsschreiben an alle Aktionäre des Unternehmens herausgegeben und betont weiterhin das Fehlen einer Unternehmensführung, die Unfähigkeit, das Potenzial für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch eine Beziehung mit einem hoch angesehenen globalen Unternehmen für Gesundheits- und Spezialapothekenlösungen zu realisieren, das über das Fachwissen verfügt, um bei der Kommerzialisierung des BPH-Produkts (benigne Prostatahyperplasie) des Unternehmens zu helfen, sowie das Fehlen einer Lösung oder eines Plans von Nymox für die finanzielle Rückgewinnung des Aktionärswertes. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Carson City, Nevada, mit Büros in London. Die Dokumente des CRNSV sind unter https://www.crnsv.com/ verfügbar

