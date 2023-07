Meran (ots) -Meran, die bezaubernde Stadt im Herzen Südtirols, ist ein wahres Paradies für Romantiker und Liebende. Für all diejenigen, die einen unvergesslichen Sommerurlaub zu zweit erleben möchten, bietet die Stadt zahlreiche Möglichkeiten für unvergessliche Sommertage.Im Sommer wird Meran zum perfekten Ziel für Verliebte, die sich nach gemeinsamer Zeit und romantischen Momenten sehnen. Das milde Klima und die traumhafte Natur schaffen eine idyllische Kulisse für Spaziergänge entlang der Ufer des Flusses Passer oder durch die blühenden Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Genießen Sie die gemeinsame Zeit bei einem Picknick im Grünen oder lassen Sie sich in einem der gemütlichen Cafés in der historischen Altstadt von Meran nieder.Die Sehenswürdigkeiten Merans sind ebenso vielfältig wie beeindruckend. Unternehmen Sie eine Fahrt mit der Seilbahn hinauf zum Meraner Hausberg, dem Ifinger, und genießen Sie den atemberaubenden Panoramablick über die umliegende Berglandschaft. Oder erkunden Sie die historischen Bauwerke wie das Kurhaus oder die Laubengasse, die mit ihren charmanten Geschäften und Boutiquen zum Flanieren und Bummeln einladen.Auch die Therme Meran ist ein wunderbarer Ort für Paare, um zu relaxen und eine gemeinsame Auszeit vom Alltag zu genießen. Diese malerische Wellness-Oase bietet eine Vielzahl von Wellness-Erlebnissen, die speziell auf Paare zugeschnitten sind. Das Herzstück der Anlage ist das große Thermalbad, das mit wohltuenden, mineralreichen Quellen gespeist wird. Hier können Sie sich im warmen Thermalwassern treiben lassen oder in den Whirlpools entspannen.Für Ihren Sommerurlaub in Meran voller Romantik und Zweisamkeit ist das Hotel Westend die ideale Adresse. Das charmante 3-Sterne Jugendstil-Hotel bietet eine einladende Atmosphäre und gemütlich eingerichtete Zimmer, die perfekt für Kuscheltage zu zweit geeignet sind. Das schmucke Art-Nouveau Hotel liegt zentral in Meran und bietet eine ideale Ausgangslage, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Genießen Sie den Komfort und die Annehmlichkeiten des Hotels und lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft verwöhnen.Entdecken Sie die Magie von Meran, tauchen Sie ein in eine Sommerliebe und erleben Sie unvergessliche Kuscheltage im mediterranen Flair Südtirols. Sie werden begeistert sein und Meran lieben lernen.Buchen Sie noch heute Ihren Urlaub und lassen Sie sich von der Schönheit Südtirols verzaubern.Romantischer & historischer Urlaub in Meran3 Nächte / 4 Tage buchbar bis zum 31.10.2023 ab EUR 624,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal- Ein Candle-Light-Dinner für 2 Personen inkl. einer Flasche Wein- Verwöhnpaket für Zwei in der Therme Meran: Sissis Aromaölbad in der Kaiserwanne für Zwei mit einem Glas Sekt, dann Ganzkörpermassage für Zwei mit verschiedenen Aromaölen zur Auswahl und ein 2-stündiger Thermeneintritt- Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel- Kostenloser Parkplatz am Hotel- MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften- Sleep & Shop Card für Rabatte in exklusiven Geschäften in MeranWeitere Informationen unter: www.westend.itPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54info@westend.itwww.westend.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5559463