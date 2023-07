DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMASCHUTZ - Damit die Europäische Union bis 2050 klimaneutral ist, sind erhebliche Anstrengungen und auch Einsparungen nötig. Diese dürften aber nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden, sagte EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. "Jeder Schritt ist wichtig, auch der kleinste. Aber wir werden nicht vorschreiben, wie Leute leben müssen", sagte Timmermans. Er dulde aber keine Ausnahmen beim Verbot von CO2-Emissionen für Neuwagen ab 2035. Unabhängig von der eingesetzten Technologie stehe fest, "dass ab 2035 nur noch Autos gebaut werden dürfen, die kein Kohlendioxid mehr ausstoßen". (Rheinische Post)

HALBLEITERINDUSTRIE - Der Halbleiterindustrie in Europa könnten bis 2030 insgesamt 350.000 Fachkräfte fehlen. Das gefährde das von der EU-Kommission angestrebte Ziel, den Weltmarktanteil bei Halbleitern auf 20 Prozent zu verdoppeln, so Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC Strategy, die dem Handelsblatt vorliegen. Um dem Attraktivitätsproblem der Branche entgegenzutreten, seien einerseits Unternehmen gefordert, andererseits aber auch die Staaten, sagen Experten. Viele EU-Länder fördern den Bau neuer Werke mit Milliarden an Steuergeldern. (Handelsblatt)

LEHRSTELLEN - Sechs Wochen vor Start des neuen Lehrjahrs sind im Handwerk noch zehntausende Stellen frei. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) meldet, waren per Ende Juni noch knapp 36.000 Lehrstellen unbesetzt. Das entspreche ungefähr jedem vierten Ausbildungsplatz im Handwerk. Es gebe zu wenig Bewerber, schreibt Bild unter Berufung auf den Verband. Insgesamt fehlen laut ZDH bundesweit aktuell rund 250.000 Handwerker. (Bild)

KRANKENHÄUSER - Die Kassenärzte fordern Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, die Zahl der Klinik-Operationen deutlich zu reduzieren und die Möglichkeiten für ambulante Behandlungen auszuweiten. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen: "Wir brauchen eine Kehrtwende bei den OP. Es gibt unverändert viel zu viele stationäre Behandlungen in Deutschland. Von den rund 16 Millionen im Jahr könnten drei bis vier Millionen ambulant durchgeführt werden, also auch von niedergelassenen Ärzten." (Bild)

