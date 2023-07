DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Tag des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das Wachstum hat sich damit gegenüber dem ersten Quartal beschleunigt. Zurückzuführen ist dies auf eine niedrige Ausgangsbasis in der Vergleichsperiode, in der die Wirtschaft des Landes von Covid-19 und Lockdowns betroffen war. Der Anstieg lag zwar über dem im ersten Quartal verzeichneten Wachstum von 4,5 Prozent, blieb jedoch hinter der Erwartung von 6,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Plus 0,8 Prozent, verglichen mit noch 2,2 Prozent zuvor. Derweil stieg die Industrieproduktion im Juni zum Vorjahresmonat mit 4,4 Prozent stärker als mit 3,0 Prozent geschätzt. Der Einzelhandelsumsatz wuchs um 3,1 Prozent.

Die chinesische Zentralbank hat derweil über ihre geldpolitischen Instrumente Liquidität zu unveränderten Zinssätzen in das Finanzsystem des Landes gepumpt und damit signalisiert, dass sie die Leitzinsen in diesem Monat nach den Zinssenkungen vom Juni beibehalten wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: 0,0 zuvor: 6,6

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.533,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.685,75 -0,1% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index Kein Handel wegen Taifunwarnung Kospi 2.615,17 -0,5% Shanghai-Composite 3.199,62 -1,2% S&P/ASX 200 7.301,00 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Tagesthemen sind das BIP-Wachstum in China sowie die Zinspolitik der chinesischen Notenbank. Zwar wuchs das chinesische BIP gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,3 Prozent, allerdings hatten Ökonomen mehr erwartet. Für einen gewissen stimmungsmäßigen Ausgleich sorgt die Industrieproduktion, die im Juni deutlich stärker als erwartet zugelegt hat. Die chinesische Notenbank (PBoC) hat derweil wie mehrheitlich erwartet die Zinsen diesmal unverändert gelassen, nachdem sie sie im Juni leicht gesenkt hatte. Die Zentralbank dürfte die Geldpolitik wahrscheinlich nach der Sitzung des Politbüros im Juli weiter lockern, wenn die Regierung voraussichtlich ein umfassenderes Konjunkturprogramm ankündigen werde, heißt es seitens der Commerzbank. Der Aktienmarkt in Schanghai lag bereits vor den diversen Konjunkturdaten des Tages rund 1 Prozent im Minus, zeigt also bislang auf die Zahlen keine größere Reaktion. Der Offshore-Yuan kommt derweil zum Dollar zurück. In Seoul sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nach einer mehre Tage langen Gewinnserie bei einigen Aktien. U.a. kommt der Rüstungswert Hanwha Systems um rund 6 Prozent zurück, nachdem er an sieben der vergangenen zehn Handelstage zugelegt hatte.

In Tokio wegen eines Feiertags nicht gehandelt und in Hongkong bleibt die Börse am Montag wegen eines Taifunalarms in der Stadt ausgesetzt. Die Komplettabsage erfolgte, nachdem die Börse nach dem Taifunsignal der Stärke 8 des Hongkonger Observatoriums zunächst nur den Morgenhandel eingestellt hatte.

US-NACHBÖRSE

Bridgebio Pharma schnelletn um 14 Prozent nach oben. Für Kauflaune sorgte die Ankündigung des Unternehmens, in der kommenden Woche Ergebnisse der letzten Phase einer Studie für ein Herzmedikament vorzustellen. Universal Security Instruments legten um fast 10 Prozent zu. Der Anbieter von Sicherheitseinrichtungen für Immobilien hatte unerwartet gute Quartalszahlen berichtet. BYND Cannasoft Enterprises sackten um 24 Prozent ab. Bei der Aktie des in Israel ansässigen integrierten Software- und Cannabisunternehmens hatte die Ankündigung einer Kapitalerhöhung verstimmt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.509,03 +0,3% 113,89 +4,1% S&P-500 4.505,42 -0,1% -4,62 +17,3% Nasdaq-Comp. 14.113,70 -0,2% -24,87 +34,9% Nasdaq-100 15.565,60 -0,0% -6,38 +42,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 807 Mio 828 Mio Gewinner 734 2.061 Verlierer 2.224 876 unverändert 77 108

Uneinheitlich - Zunächst stützten positiv aufgenommene Geschäftszahlen aus dem Bankensektor und erneut niedrige Inflationsdaten in Gestalt gesunkener Importpreise im Juni. Dieses Bild bekam dann aber Risse mit dem viel stärker als erwartet aufgehellten US-Verbrauchervertrauen, das Rezessionssorgen vertrieb und Zinserhöhungssorgen befeuerte. Dazu hatte US-Notenbanker Christopher Waller für zwei weitere Zinserhöhungen 2023 plädiert. JP Morgan steigerte den Gewinn zwar überraschend deutlich, nach anfänglich höheren Aufschlägen schloss die Aktie 0,6 Prozent höher. Auch das Gewinnwachstum von Wells Fargo (-0,3%) beeindruckte, allerdings waren die Einlagen gesunken. Die Citigroup (-4%) verzeichnete dagegen einen deutlichen Gewinnrückgang, gleichwohl schnitt sie immer noch besser als erwartet ab. Unitedhealth verdiente mehr als erwartet und erhöhte die Jahresziele. Dank des kräftigen Plus der Aktie von 7,2 Prozent hielt sich der Dow knapp im Plus.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,73 +8,4 4,65 31,0 5 Jahre 4,03 +7,5 3,96 3,3 7 Jahre 3,93 +6,4 3,86 -4,4 10 Jahre 3,82 +5,2 3,77 -6,2 30 Jahre 3,92 +1,9 3,90 -4,9

Die Renditen stiegen, nachdem sie an den Tagen davor mit den nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen kräftig gefallen waren. Vor allem aber sorgte das stark ausgefallene US-Verbrauchervertrauen dafür, dass Zinserhöhungssorgen wieder hochkochten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,1226 -0,0% 1,1229 1,1215 +4,9% EUR/JPY 155,53 -0,2% 155,77 155,12 +10,8% EUR/GBP 0,8576 -0,0% 0,8577 0,8555 -3,1% GBP/USD 1,3086 -0,0% 1,3093 1,3108 +8,2% USD/JPY 138,59 -0,1% 138,73 138,32 +5,7% USD/KRW 1.264,92 -0,3% 1.269,31 1.266,27 +0,2% USD/CNY 7,1703 +0,4% 7,1413 7,1378 +3,9% USD/CNH 7,1779 +0,3% 7,1585 7,1418 +3,6% USD/HKD 7,8108 -0,0% 7,8145 7,8177 +0,0% AUD/USD 0,6813 -0,4% 0,6838 0,6870 -0,0% NZD/USD 0,6349 -0,3% 0,6367 0,6376 -0,0% Bitcoin BTC/USD 30.314,84 +0,0% 30.299,97 31.161,37 +82,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich zwar leicht von seinen starken Rückgängen der vergangenen Handelstage, der Dollarindex lag aber trotz eines Plus von 0,2 Prozent immer noch unter der Schlüsselmarke von 100. Für etwas Unterstützung sorgten wieder belebte Zinserhöhungssorgen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,68 75,42 -1,0% -0,74 -5,9% Brent/ICE 79,10 79,87 -1,0% -0,77 -4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um rund 2 Prozent nach, auf Wochensicht stiegen sie aber zum dritten Mal in Folge. Die US-Inflationsdaten in dieser Woche hätten Konjunktur- und Nachfragesorgen gelindert, zudem habe eine Lieferunterbrechung in Libyen die Preise getrieben, hieß es. Die Dollar-Erholung habe nun zu Gewinnmitnahmen animiert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,34 1.955,13 +0,0% +0,21 +7,2% Silber (Spot) 24,83 24,95 -0,5% -0,12 +3,6% Platin (Spot) 972,00 978,20 -0,6% -6,20 -9,0% Kupfer-Future 3,88 3,93 -1,1% -0,04 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KANADA

Durch die schweren Waldbrände in Kanada sind seit Jahresbeginn bereits zehn Millionen Hektar Fläche zerstört worden. Dies ist laut Regierungsdaten ein absoluter Rekordwert.

SÜDKOREA

Die Zahl der Todesopfer durch Erdrutsche und Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle ist auf mindestens 33 gestiegen.

THAILAND

Der reformorientierter Wahlsieger Pita Limjaroenrat hat seinen Rückzug aus dem Rennen um den Posten des Regierungschefs für den Fall angekündigt, dass er im Parlament erneut keine Mehrheit findet.

MICROSOFT

Ein Berufungsgericht hat einen letzten Versuch der US-Kartellbehörde FTC abgelehnt, die geplante Übernahme des Videospieleproduzenten Activision Blizzard durch Microsoft für 75 Milliarden Dollar zu verhindern.

TWITTER

hat laut Eigentümer Elon Musk die Hälfte seiner Werbeeinnahmen verloren, während sich der Wettbewerb zwischen der Mikroblogging-Plattform und dem Meta-Konkurrenten Threads verschärft.

UNITED AIRLINES

hat sich mit ihren Piloten vorläufig auf Gehaltserhöhungen von 34,5 bis etwa 40 Prozent geeinigt. Fluggesellschaften haben derzeit mit einem Pilotenmangel zu kämpfen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 01:52 ET (05:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.