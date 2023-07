The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2023ISIN NameUS06675GAR65 BQUE F.C.MTL 18/23 REGSXS2176872849 PPF TELECOM 20/24 MTNUS20271BAG05 COMMONW.BK AUST.18/23REGSXS1452343285 STE GENERALE 16/28FLR MTNDE000NLB0P05 NORDLB FESTZINSANL.32/17XS1857683335 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTNDE000LB1QAL4 LBBW STUFENZINS 18/23DE000HV5L0Y7 UC-HVB CRLNFI 23 BAYERNLBMU0527S00004 AZURE POWER GLOBAL DL-,01DE000HV5L0N0 UC-HVB CRLNFI 23 TUI AGDE000HV5L0Q3 UC-HVB CRLNFI 23 DAIMLERUS892331AC30 TOYOTA MOTOR CORP. 18/23USP32457AA44 CRED.REAL S.A.B.16/23REGSES06445809Q1 IBERDROLA INH. -ANR-DE000HVB3BN8 UC-HVB CRLNFI 23 DCODE000HV5L0J8 UC-HVB CRLNFI 23 VOITHDE000HV5L0G4 UC-HVB CRLNFI 23 DAIMLERDE000HVB3K57 UC-HVB CRLNFI 23 APC