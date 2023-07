HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4535/ Ruzanna Ananyan ist eine armenische Opernsängerin (Oper Graz), sie arbeitet als Gesangslehrerin in Wien und am Arno Babajanian College of Music. Ihr Werdegang-Podcast beinhaltet auch Gesangseinlagen und zwei meiner Jingles, bei denen mich Ruzanna unterstützt hat. Ruzanna arbeitet gerne mit jungen KünstlerInnen und spricht über ein US-Stipendium, Glück, Freude, Friede und viel Musik.https://www.youtube.com/watch?v=kYaiTYmB0SE https://www.youtube.com/watch?v=kYaiTYmB0SE Tschaikovsy GrazJingle 30x30 Finanzwissen pur mit Ruzanna: https://audio-cd.at/page/podcast/4368/https://www.treffpunktessling.at/2023/02/27/wir_begrussen_ruzannaAbout: Karrieren & Kurse ist eine neue Facette im audio-cd.at-Podcast, dies ...

