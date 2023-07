- Rio Tinto investiert 40,4 Mio. AUD in Sovereign und erwirbt damit zunächst eine 15%ige Beteiligung

- Die Investitionserlöse werden für die Weiterentwicklung des Rutil-Graphit-Projekts Kasiya in Malawi verwendet

- Die Investition von Rio Tinto stellt einen bedeutenden Schritt zur Erschließung eines wichtigen neuen Angebots an natürlichem Rutil und Lamellengraphit mit niedrigem CO2-Fußabdruck dar

- Im Rahmen der Investitionsvereinbarung wird Rio Tinto Unterstützung und Beratung in Bezug auf technische und Marketingaspekte von Kasiya bereitstellen, einschließlich in Bezug auf das Graphit-Co-Produkt von Sovereign, wobei der Schwerpunkt auf kugelförmigem, gereinigtem Graphit für den Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden liegt

- Die Ausgabe von 83.095.592 neuen Aktien von Sovereign an Rio Tinto zu einem Preis von 0,486 AUD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 45-Tage-Durchschnittskurs an der australischen Börse (ASX) zum Börsenschluss am 14. Juli 2023

- Rio Tinto emittierte außerdem 34.549.598 Optionen, um seinen Anteil an Sovereign innerhalb von 12 Monaten um weitere 4,99 % auf potenziell 19,99 % zu erhöhen

- Die 34,5 Millionen Optionen von Rio Tinto haben einen Ausübungspreis von 0,535 AUD pro Aktie, was einem Aufschlag von 21 % auf den volumengewichteten 45-Tage-Durchschnittspreis an der ASX bei Redaktionsschluss am 14. Juli 2023 entspricht und zusätzliche Einnahmen von bis zu 18,5 Millionen Dollar ermöglicht (wenn alle Optionen ausgeübt werden)

17. Juli 2023 / IRW-Press / - Der Chairman von Sovereign, Ben Stoikovich, sagte dazu: "Diese bahnbrechende Vereinbarung mit Rio Tinto, einem der größten und erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt, bestätigt, dass Kasiya eine der bedeutendsten Entdeckungen von kritischen Mineralien der letzten Zeit ist. Die Erfahrung und Kompetenz, die Rio Tinto mitbringt, wird Kasiya als potenziell weltweit bedeutenden Lieferanten von zwei kritischen Mineralien herausheben und uns alle einen Schritt näher an die Dekarbonisierung der Lieferkette und die Verwirklichung von Netto-Null bringen. Außerdem ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Realisierung erheblicher Vorteile aus der Entwicklung des Kasiya-Projekts für Malawi. Wir begrüßen Rio Tinto als bedeutenden Aktionär von Sovereign und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rio Tinto als strategischem Partner bei der Erschließung von Kasiya."

Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, eine strategische Investition in Höhe von 40,4 Millionen AUD durch Rio Tinto Mining and Exploration Limited (Rio Tinto) bekannt zu geben, um Sovereigns Weltklasse-Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) in Malawi voranzubringen.

Rio Tinto hat zugestimmt, zunächst 83.095.592 neue, voll bezahlte Stammaktien (Aktien) von Sovereign zu einem Preis von 0,486 AUD pro Aktie für einen Gesamterlös von 40,4 Millionen AUD zu zeichnen und zu kaufen. Der Zeichnungspreis von Rio Tinto spiegelt einen Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 45-Tage-Durchschnittspreis an der ASX zum Börsenschluss am 14. Juli 2023 wider und wird dazu führen, dass Rio Tinto ungefähr 15 % der Stammaktien des Unternehmens hält.

Die Zeichnung beinhaltet auch, dass Rio Tinto Optionen zum Erwerb von 34.549.598 weiteren Aktien von Sovereign innerhalb von 12 Monaten nach der Erstzeichnung eingeräumt werden, was dazu führen könnte, dass sich die Beteiligung von Rio Tinto am Unternehmen potenziell auf bis zu 19,99 % erhöht (basierend auf der Anzahl der zum Zeitpunkt dieser Ankündigung im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens).

Das Unternehmen wird die Erlöse aus der strategischen Investition von Rio Tinto verwenden, um die Weiterentwicklung von Kasiya zu finanzieren, einschließlich der Durchführung einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS), die sich auf die Entwicklung einer Mine von Weltklasse mit geringem CO2-Ausstoß konzentriert, die in der Lage ist, die Titanpigment-, Titanmetall- und Lithium-Ionen-Batterieindustrie zu beliefern.

Link zur englischen Originalmeldung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02687095-6A1158562?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Weitere Emission von Anteilen

Auf den Investitionsbetrag von Rio Tinto ist eine Beratungsgebühr von 3 % an SCP zu entrichten, die, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre, durch die Ausgabe von Stammaktien an SCP gezahlt werden kann, wobei 2.492.868 Aktien auf der Grundlage der Erstzeichnung von Rio Tinto an SCP ausgegeben werden können. Das Unternehmen hat zugestimmt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre, weitere 439.918 Aktien an Rio Tinto zum Zeichnungspreis von 0,486 AUD pro Aktie bei der Ausgabe von Aktien an SCP auszugeben. Das Unternehmen wird eine Hauptversammlung einberufen, die Ende August/Anfang September 2023 stattfinden soll, um diese Genehmigungen der Aktionäre einzuholen. Eine entsprechende Einladung (mit Begründung) wird Anfang August 2023 an die Aktionäre verschickt.

ÜBER KASIYA

Kasiya, das sich in Zentralmalawi befindet, ist die größte natürliche Rutil-Lagerstätte und eine der größten Lamellengraphit-Lagerstätten der Welt. Sovereign hat sich zum Ziel gesetzt, einen nachhaltigen Betrieb zu entwickeln, um den Weltmarkt mit begehrtem natürlichem Rutil und Graphit zu versorgen.

Eine im Juni 2022 vom Unternehmen veröffentlichte Expanded Scoping Study (ESS) bestätigte, dass Kasiya einer der weltweit größten und kostengünstigsten Produzenten von natürlichem Rutil und natürlichem Graphit sein könnte, dessen Treibhauspotenzial wesentlich geringer ist als das anderer bestehender und geplanter Betriebe.

Das Unternehmen befindet sich im fortgeschrittenen Stadium einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-feasibility Study - PFS) für Kasiya, die auf der ESS aufbauen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergebnisse der PFS in den kommenden Monaten bekannt geben kann.

ANFRAGEN

Dr. Julian Stephens (Perth)

Managing Director

+61(8) 9322 6322

Sam Cordin (Perth)

+61(8) 9322 6322

Sapan Ghai (London)

+44 207 478 3900

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "angenommen", "voraussichtlich", "geplant" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71349Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71349&tr=1



