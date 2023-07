Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1224 Dollar und damit nur minimal weniger als vor dem Wochenende.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn zum US-Dollar in etwa in der Nähe seines am Freitag markierten Höchststands seit Februar 2022 gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1224 Dollar und damit nur minimal weniger als vor dem Wochenende. Auch zum Schweizer Franken gab es nur wenig Bewegung. Nachdem sich der USD/CHF-Kurs am Freitagabend von seinen Mehrjahrestiefständen etwas...

