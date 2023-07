Die Gruppe erwartet für das erste Halbjahr 2023 laut einer Mitteilung vom Montag einen operativen Verlust vor Steuern von rund 23 Millionen Franken, verglichen mit einem Verlust von 15,4 Millionen in der Vorjahresperiode.Zürich - Der Asset Manager GAM ist im ersten Halbjahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Zudem flossen weitere Gelder ab. Die Gruppe erwartet für das erste Halbjahr 2023 laut einer Mitteilung vom Montag einen operativen Verlust vor Steuern von rund 23 Millionen Franken, verglichen mit einem Verlust von 15,4 Millionen in der Vorjahresperiode. Die gesamten verwalteten Vermögen gingen per Mitte...

