Der DAX startet mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, nachdem er in der Vorwoche rund 3 Prozent an Wert hinzugewonnen konnte. 30 Minuten vor dem Xetra-Auftakt notiert der DAX 0,5 Prozent niedriger bei 16.018 Punkten. Am Morgen hatten chinesische Behörden einen schwächer als erwarteten Wert beim Q2-BIP gemeldet (6,3 Prozent), der die Sorgen vor einer enttäuschenden Konjunkturentwicklung nach dem Ende der Corona-Lockdowns verstärkt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

