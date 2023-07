China enttäuscht. Die Börse hatte große Hoffnungen in ein starkes Comeback Chinas gesetzt, doch das Wirtschaftswachstum verlor im 2. Quartal deutlich an Momentum. Sony sichert sich Call of Duty. Mit Microsoft schlossen die Japaner einen Vertrag, um das Franchise auf der Playstation zu halten. Moskau enteignet Carlsberg und Danone. Beide Konzerne verlieren die Kontrolle über ihr Geschäft in Russland.Asien schwächelt zum Wochenauftakt. Der Aktienhandel an nahezu allen Börsenplätzen verzeichnet am Montagmorgen Abschläge, wobei die ...

