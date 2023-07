© Foto: Dylan Calluy - unsplash



Der DAX soll heute nur ein wenig schwächer in den Handel starten. Wirklich? Oder greifen die Anleger zu und nehmen ordentlich Gewinne mit?

In der letzten Woche hielt der DAX an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen die 16.000-Punkte-Marke. Drei Prozent plus unterm Strich am Ende der Woche. Soweit fein. Wie geht es weiter?

Erfahrungsgemäß werden heute einige Gewinne mitgenommen. Es wird aber erwartet, dass die 16.000er-Marke nicht fällt. Die Agenturen berichten, dass der Broker IG den deutschen Leitindex auf 0,3 Prozent im Minus auf 16.051 Punkte schätzt.

In den USA gaben am Ende der letzten Woche S&P 500 und Nasdaq 100 nach. Der Dow Jones Industrial hingegen legte zu. Marktteilnehmer in den USA sind in besserer Stimmung. Die jüngsten Daten zeigen einen Rückgang der Inflation an.

Dazu kommen solide Konjunkturdaten, die eine robuste US-Wirtschaft anzeigen. Dabei wächst aber die Furcht, dass die Fed doch aggressiver als erwartet an der Leitzinsschraube drehen könnte.

Die asiatischen Aktienmärkte lassen am Anfang dieser neuen Börsenwoche ein wenig nach. Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich.

Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

