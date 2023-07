Liebe Leser, Am Freitag erfreute sich Nikola an einem weiteren beeindruckenden Aufschwung. Der Kurs stieg um 22 %, was von einer bereits hohen Basis aus einen enormen Sprung darstellt und am Ende immer noch einen leichten Gewinn verzeichnete. Bereits am Vortag konnte Nikola mit einem Anstieg von gut 57 % punkten. Sämtliche Investoren und Analysten, die rechtzeitig auf diese Gelegenheit aufmerksam waren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...