Pia Sauerborn (CSR): Hinter oder auf dem Mond (?) - Deutschlands Chancen im "New Space"

17.07.2023 -Neben Planeten und Sternen, Meteoriten u.ä. findet sich auch jede Menge technisches Gerät im Weltraum, das wir Menschen in die Erdumlaufbahn befördert haben. Diese Erfindungen und Technologien haben uns manchen nützlichen Entwicklungssprung und Wirtschaftswachstum in verschiedensten Sektoren beschert, doch wo steht die Bundesregierung mit ihrer aktuellen Strategie im internationalen Vergleich?

Der Begriff "New Space" beschreibt die Kommerzialisierung der Raumfahrt und ihre zunehmende Verzahnung mit der klassischen Wirtschaft. Immer mehr Unternehmen aus zahlreichen Branchen nutzen von Satelliten generierte Daten für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Smart Farming, Logistik, Industrie 4.0, Infrastruktur-Monitoring oder autonomes Fahren. Schon länger ist New Space keine Nische mehr: Bereits 76 Prozent der New-Space-Unternehmen haben Kunden aus dem Non-Space-Sektor - Tendenz steigend. In der Branche tummeln sich Startups, kleine und mittelständische Unternehmen sowie große Systemintegratoren. Der Wettbewerb zwischen privaten Akteuren sorgt für Innovationen, die die Eintrittsbarrieren ins All senken. New Space schafft damit die Voraussetzungen für neue Anwendungen und datenbasierte Geschäftsmodelle. ...

