Beit Yanai, Israel (ots/PRNewswire) -Electreon (TASE: ELWS) gibt bekannt, dass die französische Investitionsbank für den öffentlichen Sektor Bpifrance, das preisgekrönte kabellose elektrische Straßensystem (Wireless Electric Road System, ERS) von Electreon für ein bahnbrechendes Projekt in Frankreich auf einem Abschnitt der Autobahn A 10 südwestlich von Paris ausgewählt hat.Bpifrance hat sich gemeinsam mit den zuständigen französischen Ministerien für Electreon und die Konsortialpartner des Projekts werden als Teil von France 2030's massiven Investmentplänen finanziert Rahmen ihrer Strategie zur Förderung der dekarbonisierten Mobilität entschieden. Das Konsortium wird von VINCI Autoroutes geleitet und umfasst neben Electreon weitere Partner wie VINCI Construction, Hutchinson und die Gustave Eiffel Universität.Im Rahmen dieses Projekts wird Electreon sein Produkt der nächsten Generation vorstellen, das über eine deutlich höhere Stromübertragungskapazität, zusätzliche Software-Funktionen wie Echtzeit-Überwachung und eine noch robustere Architektur verfügt und speziell für stark befahrene Verkehrskorridore auf öffentlichen Autobahnen entwickelt wurde. Electreon wird sowohl eine zwei Kilometer lange dynamische kabellose Ladestraße als auch eine stationäre kabellose Ladestation einrichten. Diese Ladeinfrastruktur wird alle Fahrzeugtypen und -klassen unterstützen. Electreon wird einen 40-Tonnen-Lkw sowie einen Bus bereitstellen und mehrere führende Automobilpartner einladen, um von den neuen Produktfähigkeiten des Unternehmens zu profitieren.In der Anfangsphase des Projekts liegt der Schwerpunkt auf dem Aufladen kommerzieller E-Flotten während der Fahrt. Das ultimative Ziel ist jedoch die Einführung des ERS (Electric Road System) auf allen großen französischen Straßen, um den Personen- und Güterverkehr sowie den Schwerlasttransport zu dekarbonisieren und alle Arten von E-Fahrzeugen (z. B. Lkw, Reisebusse, Nutzfahrzeuge und Pkw) zu unterstützen, damit sie während der Fahrt auf einer offenen Autobahn in Frankreich nahtlos aufgeladen werden können.Die Auswahl von Electreon und seinen Konsortialpartnern als Gewinner der Ausschreibung erfolgte im Anschluss an eine Studie der französischen Verkehrsbehörde aus dem Jahr 2021 (https://www.ecologie.gouv.fr/lautoroute-electrique) über die effizientesten und nachhaltigsten großangelegten Technologien und Strategien zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen im Verkehr. Die Studie kam zu dem Schluss, dass das ERS bei großflächigem Einsatz die CO2-Emissionen des Straßengüterverkehrs im Vergleich zu Dieselkraftstoff um 86 % reduzieren könnte. Ohne ERS müssten schwere E-Lkw mit sehr großen Batterien ausgestattet werden und zum Aufladen an Hochleistungsladestationen anhalten. In der Studie wird auch ein Plan für den Einsatz elektrischer Straßensysteme auf einer Strecke von fast 5.000 km bis 2030 und von fast 9.000 km bis 2035 vorgeschlagen. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung dieser Technologie als wichtige Maßnahmefür die Erreichung von Netto-Null-Emissionen im Straßenverkehr, wobei der Schwerpunkt auf dem Güter- und Schwerlasttransport liegt.Die Bekanntmachung der Ausschreibung ist ein großer Erfolg für Electreon, die Partner des Konsortiums und die französische Öffentlichkeit, denn der Transportsektor ist für ein Drittel der Treibhausgasemissionen von Frankreich verantwortlich und 95 % dieser Emissionen stammen aus dem Straßenverkehr. Fast 9 von 10 Gütern werden auf der Straße befördert, und die Prognosen der französischen Regierung im Rahmen der nationalen Strategie für geringen Kohlenstoffausstoß zeigen, dass dieser Anteil auch in den kommenden Jahrzehnten den Löwenanteil ausmachen wird, selbst bei einer verstärkten Nutzung des Schienengüterverkehrs und Optimierung der Logistikströme. Daher ist die Dekarbonisierung von Schwerlastfahrzeugen von entscheidender Bedeutung, hauptsächlich durch Elektrifizierung, was eine große Herausforderung für Logistikflotten im Fernverkehr darstellt.Die dynamische kabellose Ladetechnologie von Electreon hat ihre vollständig kommerzielle und industrielle Phase erreicht und und wird in zahlreichen Versuchsaufbauten und kommerziellen Projekte weltweit eingesetzt, vor allem in Israel, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Italien, Schweden und Norwegen.Zitat von VINCI Autoroutes"Kabellose elektrische Straßensysteme sind besonders vielversprechend in Bezug auf die wirtschaftlichen und industriellen Auswirkungen. Sie sind in der Lage, den Straßenverkehr durch dynamisches Aufladen von Elektrofahrzeugen zu dekarbonisieren und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, die Abhängigkeit Europas von den für die Herstellung von Batterien benötigten Rohstoffen (wie Lithium, Nickel und Kobalt) zu verringern sowie Arbeitsplätze und industrielle Aktivitäten in Frankreich zu schaffen, wo die Komponenten dieser Systeme hergestellt werden können."Louis Du Pasquier, Direktor für Dekarbonisierung bei VINCI AutoroutesZitat von Electreon"Wir fühlen uns geehrt, dass Electreon als kabellose Ladetechnologie für unterwegs für die erste ERS-Bereitstellung in Frankreich ausgewählt wurde. Electreon freut sich über die erneute Zusammenarbeit mit VINCI und baut aufgrund der strategischen Bedeutung des französischen Marktes seine Präsenz in der Region aus", so Oren Ezer, CEO und Mitbegründer von Electreon. "Frankreichs Plan für einen Netto-Null-Verkehr, der bis 2035 fast 9.000 km erreichen soll, ist ein weiteres Beispiel für die weit verbreitete globale Einführung des kabellosen Ladens, und wir freuen uns darauf, in diesem Projekt unser Produkt der nächsten Generation mit einer deutlich höheren Stromübertragungskapazität vorzustellen."Medienkontakt für Electreonkeren.a@electreon.comMedienkontakt für VINCI AutoroutesInformationen zu ElectreonInformationen zu VINCI AutoroutesPressekontakte:Keren Alleson Gerbergkeren.a@electreon.comSamuel BEAUCHEF+33 06 12 47 58 91 samuel.beauchef@vinci-autoroutes.comElectreon ist der führende Entwickler und Anbieter von kabellosen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EF). Das Unternehmen bietet durchgängige Ladeinfrastrukturen und Dienstleistungen an, um die Bedürfnisse und Effizienzanforderungen von Betreibern gemeinsam genutzter, öffentlicher und kommerzieller Flotten sowie von Verbrauchern zu erfüllen. Die firmeneigene induktive Technologie des Unternehmens lädt E-Fahrzeuge dynamisch (während der Fahrt) und statisch (im Stillstand) schnell und sicher auf, beseitigt die Reichweitenangst, senkt die Gesamtkosten für den Besitz von EF und reduziert den Bedarf an Batteriekapazität. Dies macht sie zu einer der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten Ladelösungen auf dem heutigen Markt. Electreon arbeitet mit Städten und Flottenbetreibern an einem "Vertriebs"-Geschäftsmodell und einem "Charging as a Service (CaaS)"-Geschäftsmodell zusammen, das eine kosteneffiziente Elektrifizierung von öffentlichen, kommerziellen und autonomen Flotten für einen reibungslosen und kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf electreon.com.Als führender Betreiber von gebührenpflichtigen Autobahnen in Europa empfängt VINCI Autoroutes täglich mehr als 2 Millionen Kunden im Netzwerk seiner sechs Konzessionsunternehmen: ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos und Duplex A86. 