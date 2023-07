Die wieder eingedämmten Zinssorgen und positive Analystenstimmen haben den Aktien von Aixtron und Infineon in der vergangenen Woche wieder Auftrieb verliehen. Nachdem die US-Technologiewerte am Freitag ins Minus abgedreht sind, startet das Duo mit Abschläge in die neue Woche. Grund zur Sorge besteht aber nicht.Infineon ist operativ weiter gut unterwegs. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen. DER AKTIONÄR wird im Vorfeld noch im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...