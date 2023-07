Die Zukunft der "Call of Duty"-Reihe auf der Playstation ist nach der Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft jetzt gesichert. Die nächsten zwei Teile haben auf der Sony-Konsole sogar noch gewisse Privilegien. Wie Xbox-Chef Phil Spencer in einem Tweet bekannt gegeben hat, haben sich Microsoft und Sony jetzt endlich über das Weitererscheinen der "Call of Duty"-Reihe auf der Playstation geeinigt. Der Vertrag ist wohl bereits unterzeichnet, viele ...

