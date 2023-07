KIEW (dpa-AFX) - Die erste Gruppe ukrainischer Piloten ist zum Training an den Kampfjets vom Typ F16 ins Ausland gereist. "Das ist die erste Welle, die zur Ausbildung fährt, dann folgt eine zweite und so weiter", sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat am Montag im ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Insgesamt sollen mehrere Dutzend Ukrainer an den Kampfjets des US-Typs ausgebildet werden. Technisches Personal werde ebenfalls geschult.

In welches Land die Piloten gereist sind, sagte Ihnat nicht. Im Juni hatten die Niederlande erklärt, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten in nächster Zeit beginnen werde.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast 17 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Kiew hatte lange auf die Lieferung westlicher Kampfjets gedrängt. Diese seien notwendig, um die russische Luftüberlegenheit zu brechen, hieß es. Bisher kämpft die ukrainische Luftwaffe mit veralteten Kampfflugzeugen aus sowjetischer Produktion./ast/DP/stk