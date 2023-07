Die BYD-Aktie befindet sich in einer spannenden Situation. Positive Nachrichten lassen die Preise weiter steigen. Laut einem Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, erwartet BYD einen Anstieg des zurechenbaren Nettogewinns um 192,1% bis 225,4% auf 10,50 Mrd. Yuan bis 11,70 Mrd. Yuan in den ersten sechs Monaten des Jahres. Im Vorjahreszeitraum betrug der Gewinn 3,60 Mrd. Yuan. Der Gewinn je Aktie soll von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...