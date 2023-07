Managed Services steigen um 15 auf einen neuen Quartalsrekord, während XaaS um 9 gegenüber dem Vorjahr fällt

Die Nachfrage nach IT- und Unternehmensdienstleistungen in Europa erreichte im zweiten Quartal ein Allzeithoch, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Quartalen zurückgegangen war. Dies geht aus dem jüngsten Bericht zur Lage der Branche der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) hervor, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den kombinierten Markt sowohl für Managed Services als auch für Cloud-basierte Dienste (XaaS) im zweiten Quartal einen Rekordwert von 7,8 Milliarden US-Dollar erreicht hat, ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023.

"Europa hat sich im zweiten Quartal erholt und eine zwei Quartale andauernde Pechsträhne aufgrund eines zweistelligen Wachstums im Managed-Services-Sektor umgekehrt", so Steve Hall, President EMEA bei ISG. "Die wachsende Nachfrage nach Managed Services spiegelt die Rolle wider, die Outsourcing als Hebel zur Kostenoptimierung spielt, insbesondere angesichts der schwachen wirtschaftlichen Bedingungen."

Der ACV von Managed Services erreichte einen Rekordwert von 4,5 Milliarden US-Dollar, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Im zweiten Quartal wurden insgesamt 283 Managed-Services-Verträge vergeben, das ist das dritthöchste jemals in einem Quartal abgeschlossene Volumen in der Region. Darunter sind fünf Mega-Deals (Verträge mit einem Jahreswert von mehr als 100 Millionen US-Dollar) im Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Das Volumen der umstrukturierten Verträge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 76 Prozent, was die Kostenkontrollmaßnahmen der Käufer widerspiegelt.

Innerhalb der Managed Services stieg das IT-Outsourcing (ITO) um 11 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein Wachstum bei der Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM) sowie bei den Rechenzentrumsdiensten im Vergleich zum Vorjahr. Das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) stieg unterdessen um 25 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein starkes Wachstum in den Bereichen Contact Center, Facility Management, Engineering und branchenspezifische Dienstleistungen.

Im Einklang mit dem weltweiten Trend ging die Nachfrage nach Cloud-Services in Europa im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zurück, wobei Infrastructure-as-a-Service (IaaS) mit 2,2 Milliarden US-Dollar um 13 Prozent zurückging und Software-as-a-Service (SaaS) mit 1,1 Milliarden US-Dollar unverändert blieb.

"Auch wenn der Rückgang der XaaS-Nachfrage in Europa nicht so stark ausfällt wie in anderen Regionen, so zeigt er doch, dass die EMEA nicht immun gegen die Marktschwäche ist, die den globalen XaaS-Sektor betrifft", so Hall. "Die Verlangsamung, die wir auf dem chinesischen Hyperscaler-Markt beobachtet haben, greift nun auf die großen Drei [AWS, Microsoft Azure und Google Cloud] über. Unternehmen, die während der Pandemie schnell aufgestockt haben, rationalisieren jetzt ihre Cloud-Kosten"

Geografische Performance

Großbritannien, der größte geografische Markt in Europa für IT- und Unternehmensdienstleistungen, erwirtschaftete im zweiten Quartal einen ACV von 1,5 Milliarden US-Dollar, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Vereinigte Königreich verzeichnete eine starke Nachfrage nach ITO-Dienstleistungen insgesamt und aus den Sektoren FMCG/Einzelhandel, Energie und Telekommunikation.

Der nächstgrößere Markt, DACH (Deutschland, Österreich und die Schweiz), verzeichnete ebenfalls ein zweistelliges Wachstum mit einem Managed Services ACV von 894 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht. Die Nachfrage nach ITO stieg an, mit besonders starkem Wachstum bei ADM-Dienstleistungen, bei BPO, insbesondere bei Contact Center und Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen, sowie im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) und im verarbeitenden Gewerbe.

In Frankreich hingegen sank der ACV im Bereich Managed Services um 20 Prozent auf 393 Millionen US-Dollar, was auf die Schwäche in den Bereichen ITO und BPO sowie in der Telekommunikationsbranche zurückzuführen ist. Trotz des Rückgangs bleibt Frankreich laut Hall ein robuster Markt mit einem ACV von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in der ersten Jahreshälfte, womit eine Reihe von vier aufeinanderfolgenden Halbjahren über dieser Marke fortgesetzt wird.

In Südeuropa (Spanien, Portugal und Italien) stiegen die Umsätze um 17 Prozent auf 717 Millionen US-Dollar, mit Zuwächsen bei Contact Center BPO und in den Branchen Energie und Telekommunikation/Medien.

Ergebnisse des ersten Halbjahres

Der kombinierte Markt der EMEA-Region sank im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 14,9 Milliarden US-Dollar das erste Mal seit 2016, dass die Region ein rückläufiges erstes Halbjahr verzeichnete. Managed Services stiegen um 5 Prozent auf 8,3 Mrd. US-Dollar, da mit 576 Aufträgen so viele wie nie zuvor in der ersten Jahreshälfte vergeben wurden darunter sechs Mega-Deals. Innerhalb der Managed Services stieg ITO um 8 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar, während BPO um 3 Prozent auf 2,0 Milliarden US-Dollar zurückging.

Die Ausgaben für XaaS gingen im ersten Halbjahr um 10 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar zurück, während die Ausgaben für IaaS um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden US-Dollar sanken und die Ausgaben für SaaS mit 2,1 Milliarden US-Dollar unverändert blieben.

Globale Vorhersage 2023

ISG senkte seine Prognose für das XaaS-Umsatzwachstum im Jahr 2023 auf 11,5 Prozent, was einem Rückgang von 350 Basispunkten gegenüber der März-Prognose entspricht, und behielt seine Wachstumsprognose für Managed Services bei 5 Prozent bei.

"Bei unserer Prognose haben wir die makroökonomischen Unsicherheiten berücksichtigt, die die Entscheidungsfindung verzögern und die Ermessensausgaben einschränken, wodurch sich die Entwicklung in der Pipeline verlangsamt", so Hall. "Die digitale Transformation ist keine Ermessensfrage, sondern die Unternehmen sind bei Investitionen vorsichtiger."

"Wir haben auch festgestellt, dass die Zinssätze im letzten Jahr stärker gestiegen sind als in den 30 Jahren davor, was große Infrastrukturinvestitionen dämpfen könnte. Aber die schwierigen Vergleiche werden bald hinter uns liegen, und die Begeisterung für generative KI wächst. Das könnte den Cloud-Diensten den dringend benötigten Rückenwind geben."

Über den ISG Index

Der ISG Index gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 83 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert sie Finanzanalysten, Einkäufern von Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien die neuesten Branchendaten und -trends. Weitere Informationen über den ISG-Index finden Sie auf dieser Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erzielung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed-Governance- und Risikodienstleistungen, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktbeobachtung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute aus dem digitalen Bereich, die in mehr als 20 Ländern tätig sind ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.isg-one.com.

