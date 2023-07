Düsseldorf (ots) -Es ist kein Geheimnis, dass Zeit in der Geschäftswelt die wichtigste Ressource ist. Mit dem neuartigen Business Leverage System hat der Düsseldorfer Unternehmer Alex Fischer, ein Werkzeug geschaffen, das verspricht, den Unternehmern ihre Zeit zurückzugeben.Das Business Leverage System ist ein strategischer Ansatz, der es Unternehmern ermöglicht, sich vom Tagesgeschäft zu distanzieren und stattdessen ihr Unternehmen von oben zu betrachten und strategisch zu lenken. Der Fokus liegt darauf, "Zeitmaschinen" zu bauen - Mechanismen, die Unternehmern helfen, unwichtige Tätigkeiten um bis zu 80 % zu reduzieren und gewinnbringende Tätigkeiten zu verdoppeln. Dies führt zu einem effizienteren Unternehmen und ermöglicht dem Unternehmer, an der Weiterentwicklung seines Unternehmens zu arbeiten."Unser Ziel ist es, Unternehmern zu helfen, ein Unternehmen aufzubauen oder zu stabilisieren, dass es auch ohne den Chef reibungslos läuft", erklärt Fischer. Das System zielt darauf ab, instabile Mitarbeiter und Führungskräfte zu stabilisieren und so Risse und Lücken im Fundament des Unternehmens zu schließen.Das Business Leverage System richtet sich an Unternehmer, die nach finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit streben. Es bietet ihnen Werkzeuge und Strategien, um ihre Führungskräfte und Mitarbeiter zu stabilisieren und weiterzubilden sowie Prozesse zu implementieren, zu optimieren oder zu automatisieren.Zum Konzept der "Zeitmaschinen" erklärt Fischer: Ein Unternehmer kauft Zeit, indem er Mitarbeiter einstellt, denn diese schaffen durch ihre Tätigkeit Zeit für den Unternehmer. Mit 'Zeitmaschinen' meinen wir den Prozess, in dem wir Führungskräfte und Mitarbeiter stabilisieren und so ein Unternehmen schaffen, das auch in Abwesenheit des Unternehmers reibungslos läuft."Das Business Leverage System ist ein innovativer Ansatz, der die Art und Weise, wie Unternehmer ihre Unternehmen führen und entwickeln, revolutionieren könnte. Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter Business-Leverage-System. (https://af-media.org/business-leverage-system/)Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien.Pressekontakt:AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: post@af-media.orgOriginal-Content von: AF Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128123/5559631