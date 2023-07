Die Lagerbestände an der Londoner Börse (LME) sinken weiterhin kontinuierlich und sind nun von 100.000 Tonnen auf 77.000 Tonnen gefallen. Tudor Gold beginnt mit Bohrungen in der Perfectstorm-Zone als Teil seines laufenden 25.000-Meter-Diamantbohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet Treaty Creek. Hannan Metals erkundet erfolgreich Kupfer und meldete ein Explorations-Update für die neue alkalische Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung Sortilegio in Peru. Unternehmen im Überblick: Hannan Metals Ltd. - https://www.hannanmetals.com/ ISIN: CA4105841064 , WKN: A2DJ8Y , FRA: C8MQ.F , TSX: HAN.TO Weitere Videos von Hannan Metals Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/hannan-metals-ltd/ Tudor Gold Corp. - https://tudor-gold.com/ ISIN: CA89901T1093 , WKN: A3D078 , FRA: H56.F , TSXV: TUD.V Weitere Videos von Tudor Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/tudor-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Kupfer Gold Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV