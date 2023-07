Nachdem der DAX in der vergangenen Woche 3,2 Prozent zugelegt hat, verschnauft er am Montagmorgen. In der ersten Handelsstunde verliert der deutsche Leitindex 0,2 Prozent und fällt somit auf 16.079 Punkte. Welche Aktien sich aktuell am stärksten bewegen, erfahren Sie im Börsen.Briefing.-Podcast.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...