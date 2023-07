Unterföhring (ots) -- Insgesamt bietet Sky Sport vom vierten Major des Jahres mit insgesamt rund 120 Stunden mehr Live-Programm als jemals zuvor von einem Golfturnier- Von Montag bis Mittwoch "Live at the Range" und von Donnerstag bis Sonntag die vier Turniertage live auf Sky Sport Golf- Zusätzliche Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App: "Par 3 Channel" (https://sport.sky.de/golf/artikel/golf-live-stream-free-die-featured-holes-der-us-open/12633214/34277) für alle Golffans kostenlos, "Featured Groups (https://sport.sky.de/golf/artikel/golf-us-open-2022-featured-groups-live-im-stream/11954534/34277)" für Kunden- Mit Marcel Siem, Hurly Long, Yannik Paul und Tiger Christensen gehen vier deutsche Spieler in Liverpool an den Start- Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren das Turniergeschehen- Die Golf-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 17. Juli 2023 - The Open sind nicht nur das älteste Golfturnier der Welt, sondern auch das, zu dem sich Fans Jahr für Jahr auf mehr Live-Berichterstattung als zu jedem anderen Turnier freuen dürfen. Mit insgesamt rund 120 Stunden Live-Programm insgesamt berichtet Sky Sport in diesem Jahr so umfangreich wie niemals zuvor von einem Golfturnier. Knapp 70 Stunden davon werden an den vier Turniertagen von Donnerstag bis Sonntag sowie an den drei Tagen davor täglich mit "Live at the Range" auf Sky Sport Golf live übertragen.Hinzu kommen zwei umfangreiche Livestreams von The Open auf skysport.de und in der Sky Sport App, die parallel zur klassischen Übertragung ausgestrahlt werden. Hier können Kunden die "Featured Groups" verfolgen, in denen einzelnen Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden. Darüber hinaus steht auch ein Livestream zur Verfügung, auf dem alle Golffans täglich kostenlos live dabei sein können: Der "Par 3 Channel" zeigt alle Geschehnisse am 13. und 17. Loch frei empfanbar. Beide Livestreams werden von Donnerstag bis Sonntag täglich in der Regel ab dem späten Vormittag zu sehen sein.Der Austragungsort der 151. Auflage des traditionsreichen britischen Turniers ist in diesem Jahr der Royal Liverpool Golf Club, der zum 13. Mal Gastgeber ist. Mit dabei sind unter anderem der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, Titelverteidiger Cameron Smith, Jon Rahm, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Brooks Koepka.Mit Marcel Siem, Hurly Long und Yannik Paul gehen auch drei deutsche Profis an den Start. Für letzteren geht es dabei um wichtige Punkte im Kampf um die direkte Teilnahme am Ryder Cup. Außerdem hat sich mit dem erst 19-jährigen Amateur Tiger Christensen ein weiterer deutscher Spieler über ein Qualifying-Turnier ins Feld gespielt.Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren die Live-Übertragungen an allen vier Tagen. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.Auch über das umfassende Live-Programm hinaus steht die ganze Woche voll im Zeichen von The Open. Insgesamt wird Sky Sport Golf von Montag bis Sonntag über 50 Dokumentationen und Turnierrückblicke aus der traditionsreichen Geschichte des britischen Majors zeigen.Mehr Weltklasse-Golf als jemals zuvor 2023 live bei Sky2023 überträgt Sky Sport so viel Golf wie niemals zuvor live. Allein linear auf Sky Sport Golf zeigt Sky 2023 über 2000 Stunden live. Hinzu kommen die zusätzlichen Livestreaming-Angebote auf skysport.de und in der Sky Sport App.Mit Sky Q live dabei seinSky Sport Golf sowie sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Darüber hinaus haben sie auch Zugriff auf die Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Weltklasse-Golf live erleben mit WOWMit WOW können Golffans die Übertragungen auf Sky Sport Golf ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.The Open 2023 live bei Sky:Montag:11.00 - 13.00 und 15.00 - 19.00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport GolfDienstag:10.00 - 13.00 und 15.00 - 19.00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport GolfMittwoch:10.00 - 13.00 und 15.00 - 19.00 Uhr: Live at the Range auf Sky Sport GolfDonnerstag:ab 12.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appab 11.30 Uhr: "Par 3 Channel" im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App7.30 - 21.00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport GolfFreitag:ab 12.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appab 11.30 Uhr: "Par 3 Channel" im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App7.30 - 21.00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport GolfSamstag:ab 12.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appab 13.00 Uhr: "Par 3 Channel" im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App11.00 - 21.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport GolfSonntag:ab 12.00 Uhr: "Featured Groups" für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appab 12.00 Uhr: "Par 3 Channel" im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App10.00 - 20.00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf