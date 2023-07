Durch die neue Kooperation stärken der Contact Center Anbieter Five9 und der ICT-Dienstleister T&N ihre Marktpräsenz in der Schweiz und in Österreich.

Five9, führender Anbieter von Contact Center Lösungen, und T&N, Dienstleister für IT- und Telekommunikationstechnologie, verkünden heute die Unterzeichnung einer Partnervereinbarung für die Schweiz und Österreich. Mit dieser strategischen Partnerschaft bauen die beiden Unternehmen ihre Marktpräsenz in beiden Ländern aus. Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich ist T&N der erste Partner von Five9.

Durch die Aufnahme der Five9 Intelligent CX Platform in sein Portfolio stellt sich T&N im Bereich der Cloud-basierten Contact Center Lösungen breiter auf. Das in der Schweiz und in Österreich ansässige Unternehmen punktet mit über 25-jähriger Erfahrung in der Beratung und Integration von Kommunikations- und Contact Center-Lösungen. Ebenso bildet das ausgeprägte Know-how von T&N im Bereich Netzwerk-Security und ICT-Services eine Säule der Partnerschaft für die Beratung und Implementation der Lösungen mit Five9.

Die Partnerschaft mit Five9 hilft uns, unsere Expertise als Systemintegrator von Contact Center Lösungen weiter auszubauen", kommentiert Bruno Schmed, Division Manager Convergence und Member of the Executive Board bei T&N. "Wir sind überzeugt, dass wir durch die innovative und zukunftsweisende Intelligent CX Platform von Five9 die neuen Anforderungen im Contact Center Umfeld, wie KI und Virtual Agents, ideal abdecken können."

"Die Zusammenarbeit mit T&N freut uns sehr", erklärt Roland Lunck, Senior Director Partner DACH/BENELUX and NORDICS bei Five9. "Gemeinsam arbeiten wir bereits daran, unser Wissen zusammenzubringen und uns gegenseitig zu stärken. Schon bei unserem ersten Kontakt lernten wir die jahrelange Erfahrung von T&N in der Beratung und Integration von Contact Center Lösungen als wertvolles Asset zu schätzen."

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet ein umfassendes Lösungspaket für die Orchestrierung fließender Kundenerlebnisse und die Stärkung der Agenten. Unsere Cloud-native, mandantenfähige, skalierbare, zuverlässige und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omni-Channel-Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.000 Partner sowie innovative, praktische KI, Automatisierung und Journey Analytics, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 bringt die Kraft von Menschen, Partnern und Technologie in mehr als 2.500 Organisationen weltweit ein. Durch diese Kombination unterstützt Five9 die Kundenbedürfnisse vom ersten Tag an und löst unser Kundenversprechen ein: "Wir halten unser CX-Versprechen, damit Sie Ihres halten können."

www.five9.com

Über T&N

T&N steht für maßgeschneiderte ICT-Lösungen im Business-Umfeld. T&N hilft Unternehmen jeder Größe und Branche, durch die passende Information Communication Technology effizienter und agiler zu werden. Dabei setzt das Unternehmen auf eine nachhaltige Transformation und digitale Gestaltung der Zukunft. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1996 gegründet. Die T&N Gruppe beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende an 12 Standorten in der Schweiz und in Österreich.

www.tn-ict.com

