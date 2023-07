FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2616 (2743) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 700 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 432 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 442 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1070 (1080) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OSB GROUP PRICE TARGET TO 760 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 825 (850) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 375 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 620 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 230 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTREX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2090 (1750) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 392 (466) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 865 (760) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'BUY' - PRICE TARGET 2500 PENCE - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2730 (2790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 620 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 875 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1068 PENCE - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 185 (210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6200 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2000 (2300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1464 (1470) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 330 (345) PENCE - JPMORGAN CUTS SPECTRIS TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3100 (3300) PENCE - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 430 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES IMI PLC ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 640 (585) PENCE - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2550 (2400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1920 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1920 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1920 (1860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 11900(12400) PENCE - RBC CUTS M&G PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2330 PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1330 (1450) PENCE - 'SELL'



