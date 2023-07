LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 218 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es wirke so, als befinde sich der Versicherungssektor operativ in guter Verfassung, schrieb ein Analystenteam um Claudia Gaspari und Ivan Bokhmat in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf das zweite Quartal. Die Gewinnaussichten seien aber eher unspannend. Neue Bilanzierungsvorschriften dürften die Markterwartungen zum Schwanken bringen, was vorerst die Sektorentwicklung dämpfen könne./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 20:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

