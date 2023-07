FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer insgesamt starken Vorwoche haben Gewinnmitnahmen den deutschen Aktienmarkt am Montag moderat ins Minus befördert. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,32 Prozent tiefer bei 16 054,23 Punkten. In der vorigen Woche hatte der Leitindex um mehr als drei Prozent zugelegt. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln verlor zuletzt 0,46 Prozent auf 27 731,11 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone fiel um rund 0,9 Prozent.

Durchwachsene Konjunkturnachrichten kamen aus China: Dort wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal zum Vorjahr zwar um 6,3 Prozent und damit etwas mehr als im ersten Jahresviertel. Experten hatten allerdings im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

Unter den Einzelwerten waren die Papiere von Krones mit einem Kursaufschlag von 4,9 Prozent besonders stark gefragt. Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller erhöhte sein Jahresziel für das Umsatzwachstum 2023 auf 11 bis 13 (bislang 8 bis 11) Prozent. Die Zielgrößen für den operativen Gewinn sowie die Rendite auf das gebundene Kapital wurden bestätigt. Die Gesamtleistung im zweiten Quartal entwickelte sich dem Unternehmen zufolge trotz der unverändert angespannten Lage auf den Beschaffungsmärkten gut.

Die Aktien von Morphosys setzten sich mit einem Kursplus von 6,6 Prozent an die SDax-Spitze. Die Titel des Antikörperspezialisten profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank und steuern wieder auf ihr Jahreshoch von 30 Euro zu. In einer Studie betonte Analyst Emmanuel Papadakis die Chancen für das Morphosys-Mittel Pelabresib, das sich gerade in einer entscheidenden Testphase gegen die bösartige Knochenmarkerkrankung Myelofibrose befindet.

Die Aktien von Drägerwerk verteuerten sich nach den vorgelegten Eckdaten des Medizin- und Sicherheitstechnikanbieters um 0,8 Prozent. Drägerwerk schaffte dank einer besseren Lieferfähigkeit im zweiten Quartal einen Umsatzsprung und machte operativ wieder Gewinne. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von insgesamt soliden Zahlen./edh/stk

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



DE0005550636, DE0006335003, DE0006632003, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145