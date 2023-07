In Wüstengebieten entstehen immer mehr Photovoltaik-Anlagen, die zu besonders günstigen Konditionen produzieren: Solarstrom für unter einem Cent pro Kilowattstunde. Diese Entwicklung könnte weitreichende Folgen für den Industriestandort Deutschland haben.Riesige Wüstenflächen gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Energieproduktion. Schon seit Jahren entstehen immer mehr Photovoltaik-Kraftwerke in der Sahara. Doch auch in Saudi-Arabien und Abu Dhabi schreiten die Arbeiten an Photovoltaik-Kraftwerken fort, die Strom für knapp über einem Cent pro Kilowattstunde produzieren können. Ein in der Atacama-Wüste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...