Unterföhring (ots) -Kurzfristige Programmänderung. SAT.1 zeigt am Donnerstag, 20. Juli, 20:15 Uhr, die Fortsetzung der Reportage "SAT.1 investigativ - Inside Tönnies". Dabei geht das Reporterteam neuen Hinweisen zu den Arbeitsbedingungen beim größten Fleischproduzenten Europas nach - mit sehr erstaunlichen Ergebnissen. Zudem will das Unternehmen Tönnies in einem gefilmten Interview Stellung beziehen. Im Anschluss an die Investigativ-Reportage zeigt SAT.1 den Talk "akte. Inside Tönnies 2".Die Chronologie der RechercheIm Dezember 2021 deckt "SAT.1 investigativ" große Missstände in Tönnies' Unternehmen auf. Das Unternehmen will die Reportage schon im Vorfeld verhindern, beantragt nach der Ausstrahlung eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung und will so die Investigativ-Reportage verschwinden lassen. Ohne Erfolg. Landgericht und Oberlandesgericht geben SAT.1 vollumfänglich Recht. Die Reportage ist nach wie vor in vollem Umfang auf www.Joyn.de zu sehen.Für den zweiten Teil der Reportage ist das akte.-Reporterteam Hinweisen nachgegangen. Viele Mitarbeiter:innen hatten sich nach der Ausstrahlung der ersten Reportage gemeldet.Zudem wollten die Reporter:innen wissen: Was hat sich in den Schlachtbetrieben der Tönnies-Holding geändert? Wie haben sich die Arbeitsbedingungen verändert? Wie hat sich die Wohnsituation der Arbeitskräfte aus Osteuropa verändert?Für die Reportage "SAT.1 investigativ - Inside Tönnies 2" ändert SAT.1 am Donnerstag, 20. Juli, 20:15 Uhr, kurzfristig sein Programm. Im Anschluss an die Reportage zeigt SAT.1 den Talk "akte. Inside Tönnies 2"."SAT.1 investigativ - Inside Tönnies 2" am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:Christoph KörferCommunications & PRSprecher SAT.1phone: +49 (0) 89 95 07 - 1178email: christoph.koerfer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5559837