Zürich (ots) -Die Anstellung von Mitarbeitenden geht für Unternehmen mit zahlreichen Rechten, aber auch Pflichten einher. Arbeitgeber sind unter anderem per Gesetz dazu verpflichtet, eine Lohnabrechnung für ihre Angestellten zu erstellen. Für viele Unternehmen ist das mit einem enormen Zeit- und Verwaltungsaufwand verbunden. Doch dafür gibt es eine Lösung, das sogenannte Payrolling. Die RM Group hat sich auf einen derartigen Payroll-Service spezialisiert, der sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende mit zahlreichen Vorteilen verbunden ist.Was ist Payrolling?Beim Payrolling übernimmt ein Verleihbetrieb, die so genannte Payrolling-Agentur, die gesamte Verantwortung für die Lohnabrechnung und weitere administrative Aufgaben, die mit der Beschäftigung von Mitarbeitenden einhergehen. Konkret bedeutet es, dass der Mitarbeitende mit allen Rechten und Pflichten beim Payrolling-Dienstleister angestellt wird. Während das Unternehmen die Arbeitsbedingungen, Aufgaben und Arbeitsstunden bestimmt, ist der Verleihbetrieb für die korrekte Anmeldung, die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuerabgaben sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung verantwortlich. Der Payrolling-Anbieter wird in der Regel für diese Dienstleistungen bezahlt und kann auch als Arbeitgeber der Mitarbeitenden auf dem Papier auftreten. Das Unternehmen übt jedoch weiterhin die tatsächliche Arbeitgeberrolle aus.Payrolling-Dienstleister sind auf alle relevanten Themen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung spezialisiert, seien es Verwaltungsvorschriften, Arbeits- oder Steuerrecht, Fragen zu Sozialversicherungen, Mahnwesen, die Vorfinanzierung des Lohns oder bestimmte Versicherungsangebote. Allerdings variieren die Gehaltsstrukturen in den verschiedenen Branchen teils sehr stark, sodass Personalverleiher in der Regel auf bestimmte Einsatzbereiche konzentrieren. Die RM Group ist Experte für Steuer- und Pensions- bzw. Altersvorsorgefragen in Bezug auf Büroberufe, die Banking- und IT- bzw. Technologie-Branche, das Versicherungswesen, die Industrie und den Pharmabereich. High-Potentials aus diesen Sparten brauchen teils mehr als nur eine Standardabrechnung, da sie in der Regel über 148.200 CHF verdienen - das ist der Schwellenwert für den Gesamtarbeitsvertrag im Personalverleih.Rechtssicher und effizient: So funktioniert der Payroll-ServiceDer Ablauf des Payrollings kann je nach Land und Anbieter unterschiedlich sein. Die grundlegenden Schritte sind in den meisten Fällen jedoch sehr ähnlich. Zunächst wählt das Unternehmen Mitarbeitende aus und legt ihre Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen und Aufgabenbereiche fest. Danach schliesst es mit der Payrolling-Agentur einen Einsatzvertrag ab, die die Dienstleistungen für die Lohnabrechnung erbringt. Im weiteren Verlauf übermittelt das Unternehmen dem Personalverleiher alle relevanten Daten des Mitarbeitenden, dazu gehören Löhne, steuerliche Informationen, die Anzahl der Arbeitsstunden sowie die persönlichen Daten. Anhand dieser Daten berechnet der Payroll-Anbieter auf Tages- oder Stundenbasis den Lohn, die Abzüge, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Den Lohn bzw. das Gehalt des Mitarbeitenden zahlt der Verleihbetrieb anschliessend pünktlich auf dessen Konto - unabhängig davon, wie die Zahlungsfristen zwischen Unternehmen und Payrolling-Agentur vereinbart sind. Darüber hinaus übernimmt diese weitere administrative Aufgaben, wie die Einreichung von Steuererklärungen, die Bearbeitung von Mitarbeiterleistungen oder die Verwaltung von Versicherungen.Wie sich Payrolling auf Unternehmen und Mitarbeitende auswirktDer Payroll-Service kann sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende von Vorteil sein. Neben der pünktlichen Gehaltsauszahlung können Arbeitnehmende unter anderem von zusätzlichen Mitarbeiterleistungen profitieren, wie zum Beispiel subventionierte Weiterbildungen, eine bessere Altersvorsorge oder ein besserer Krankentagegeldschutz. Zudem können sie sich stärker auf ihre wesentlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten konzentrieren, da sie sich keine Gedanken um Zahlungsfristen, die Lohnabrechnung oder Steuerabgaben machen müssen. Für Unternehmen ergibt sich in erster Linie eine administrative Entlastung im Zusammenhang mit der Auslagerung der Lohnabrechnung und den möglichen rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen. Statt sich selbst um die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und Steuervorschriften zu kümmern, übernimmt das im weiteren Verlauf die Payrolling-Agentur. Das verschafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern bietet den Unternehmen die Möglichkeit, sich stärker ihren Kerngeschäftstätigkeiten zu widmen. Behördengänge und teils langwierige Diskussionen entfallen ebenfalls, sodass sie zusätzlich Zeit sparen. Des Weiteren ergibt sich eine höhere Kostenkontrolle bei der Beschäftigung von Mitarbeitenden. In der Regel berechnet der Verleihbetrieb entsprechend der Mitarbeiteranzahl und der erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr, was für Unternehmen eine bessere Budgetierung und grössere Transparenz bei den Personalkosten bedeutet.Mehr Zeit für die wichtigen Dinge dank Payroll-Service der RM GroupDer Payrolling-Prozess bietet Unternehmen eine enorme Erleichterung bei der Erstellung der Lohnabrechnung sowie Rechtssicherheit bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen. Es ermöglicht eine hohes Mass an Flexibilität bei der Einstellung von Mitarbeitenden und bietet ihnen einen Zugang zu zusätzlichen Mitarbeitenden. Payrolling-Agenturen wie die RM Group sind ein zuverlässiger Partner, der über das grundlegende juristische Know-how verfügt und alle Pflichten und Risiken genau kennt. Als rechtlicher Arbeitgeber übernimmt sie alle administrativen und Verwaltungsaufgaben, damit Unternehmen und Mitarbeitende mehr Zeit für ihren Job haben.Über uns:Die RM Group hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 zu einem der führenden Personaldienstleister in der Schweiz entwickelt. Als Rahmenvertragspartner für die größten Schweizer Unternehmen ist sie auf die Vermittlung von hochqualifiziertem Personal im Contractor Business und das Payrolling für IT-Experten und Fachkräfte spezialisiert. 