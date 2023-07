Köln (ots) -Gruner + Jahr verkauft den Titel SALON in einem Management-Buy-Out an Redaktionsleiterin Anne Petersen.Anne Petersen übernimmt mit der von ihr neu gegründeten SALON Creative Media GmbH das Magazin für Gastlichkeit, Design und Kultur SALON in einem Management-Buy-out (MBO) von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland zum 1. September 2023.RTL hatte im Februar angekündigt, im Rahmen einer Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts einen neuen Eigentümer für mehrere Magazine, darunter auch SALON, zu suchen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vermarktung des Titels wird von der Ad Alliance fortgeführt und der Vertrieb wird weiterhin über den dpv und DMV erfolgen. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen. Standort des Magazins bleibt weiterhin Hamburg.Als neue Eigentümerin freut sich Anne Petersen: " SALON hat sich für mich, mein gesamtes Team und den großen Kreis von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer einzigartigen journalistischen Heimat entwickelt. Daher bin ich glücklich, dass wir einen für alle bestmöglichen Weg gefunden haben und das Magazin sicher in die Zukunft führen können. Ich bedanke mich für das große Vertrauen von Gruner + Jahr in den vergangenen Jahren und freue mich auf alles, was jetzt kommt."Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr: "Anne Petersen hat mit ihrem besonderen Stilempfinden die Marke SALON geprägt. Mit journalistischem Talent und unternehmerischem Gespür hat sie SALON als feste Größe im Magazinmarkt etabliert und damit ein ganz eigenes Genre im Luxussegment begründet. Wir sind davon überzeugt, dass sie das Magazin mit ihrem einzigartigen Team und Themenmix in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Wir danken ihr für die herausragende Leistung in den vergangenen Jahren und wünschen ihr, ihrem Team und SALON viel Erfolg und das Beste auf dem weiteren Weg."Das SALON Magazin ist ein Solitär auf dem deutschsprachigen Magazinmarkt. Das Heft bietet eine mit viel Feingefühl zusammengestellte Mischung verschiedenster Beiträge aus den Bereichen Design, Kultur, Kulinarik, Schmuck und Reise. SALON ist ein neuartiges zeitgenössisches Printprodukt, das alle Möglichkeiten ausschöpft, die ein gedrucktes Heft hat - die Haptik ist hochwertig und abwechslungsreich, die Optik großzügig und opulent, die Themen sind geistreich und klug recherchiert.Das Heft erscheint seit 2014 viermal im Jahr und erreicht regelmäßig eine wohlhabende überdurchschnittlich gebildete Zielgruppe (86 % Hochschulabschluss oder Abitur), seine stabil steigende Auflage ist eine bemerkenswerte Ausnahme in einem schwierigen Marktumfeld. Mit verschiedenen Partnern veranstaltet das SALON -Team regelmäßig exklusive Private Dinners und Events und produziert außerdem mit "OUR HOUSE" einen Podcast, der bereits in zweiter Staffel läuft. Zuletzt erzielte das SALON-Team mit der Sonderausgabe zum Thema "Mallorca" einen Verkaufsrekord.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation RTL Deutschlandthomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5559868